Орел и Решка. Новый сезон: Вера Брежнева и Верка Сердючка с мамой стали ведущими тревел-шоу

10 марта 2021 13:15 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Новый сезон: Вера Брежнева и Верка Сердючка с мамой стали ведущими тревел-шоу
Орел и Решка. Новый сезон: Вера Брежнева и Верка Сердючка с мамой стали ведущими тревел-шоу
пресс-служба Нового канала

Кажется, появился претендент на звание самого яркого выпуска популярного украинского тревел-шоу за все десять лет его существования.

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Самый популярный украинский тревел-проект «Орел&Решка», как и обещал, отмечает свое десятилетие с размахом – с самыми яркими звездными ведущими. Зрители Нового канала уже насладились путешествием в Боливию вместе с музыкантами Michelle Andrade и Алексеем Завгородним (Позитив), скоро они отправятся в виртуальное путешествие в Колумбию вместе с фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной и певцом ALEKSEEV.

Но главный сюрприз – впереди. Ведь финальный выпуск «Нового сезона» проведет ярчайшая звезда украинского шоу-бизнеса – Верка Сердючка – вместе со своей мамой! А компанию им составит очаровательная певица Вера Брежнева.

Десять лет назад команда «Орла&Решки» впервые отправилась в путешествие. Честно признаемся, тогда мы понятия не имели, что в результате получится полтысячи интересных выпусков! И вот мы сняли заключительный выпуск звездного сезона «Орел&Решка. Новый сезон», и он будет супернеобычным! – обещает генеральный продюсер «Орла&Решки» Елена Синельникова. – Мы не случайно пригласили ведущими этого выпуска Верку Сердючку и Веру Брежневу. Ведь в этот уик-энд не будем ходить по музеям и рассматривать городские памятники Барселоны. Мы будем ОТ-МЕ-ЧАТЬ! А какой праздник без «Вечериночки» и «Хорошо, все будет хорошо»?

Заинтригованы? Еще бы! Этот выпуск наверняка войдет в историю тревел-шоу как самый яркий, праздничный и веселый. А увидеть его вы сможете в субботу, 17 апреля, в 10:00 на Новом канале.

Смотрите всей семьей тревел-проект «Орел&Решка. Новый сезон» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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