Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

28 февраля 2021 02:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
пресс-служба Нового канала

6 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.

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Смотрите в 3 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон: Ведущими свежего выпуска «Орла&Решки. Новый сезон» стали Коля Серга и Анна Седокова, которые отправились в колумбийскую Картахену.

О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы. Прожить уик-энд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного.

3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите 6 марта в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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