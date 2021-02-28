Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

6 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.

Смотрите в 3 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон : Ведущими свежего выпуска «Орла&Решки. Новый сезон» стали Коля Серга и Анна Седокова, которые отправились в колумбийскую Картахену.

О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы. Прожить уик-энд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного.

3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите 6 марта в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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