Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)

28 февраля 2021 01:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
пресс-служба

27 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 выпуск 4 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 1 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4: Кажется, что больше ничто не способно удивить вас? У нас другое мнение по этому поводу! Захватывающие путешествия, знакомство с природой, интересные люди, пейзажи, от которых замирает сердце – все это ждет вас в любимом трэвел-шоу! Мы готовы начинать!

Дружественный поступок в дружественной стране

Премьерный выпуск Орла и Решки 2021 начался довольно необычно. Сначала все начиналось по давно знакомой схеме: монетка взлетает высоко в небо и решает судьбу ведущих. Так должно было случиться и в этот раз, но учитывая одно значительное «но» в этот раз желание монетки не сбылось… Почему же так произошло, спросите вы. А мы ответим: смотрите новый сезон Орел и Решка. Чудеса света 2021 и быстрее узнавайте!

Вулканически вкусно!

Счастливчик с золотой карточкой окунулся в настоящее гастрономическое чудо! В стране огненного темперамента и неустойчивого климата ведущим тревел-шоу Орел и Решка 2021 хотелось попробовать этот нрав и на вкус. Если вы считаете, что кулинарные эквадорские эксперименты ограничились адски острым вкусом блюд – вы ошибаетесь! Как насчет экстравагантной подачи пищи прямо на застывшем куске лавы? Выглядит это феерично, а о вкусе расскажет владелец безлимитной карты! Смотрите Орел и Решка. Чудеса света 2021 от 27.02.2021 и увидьте этот гастрономический изыск собственными глазами.

Удалось ли ведущим покорить своенравную вершину вулкана?

Изначально затея подняться на действующий вулкан показалась интересной и увлекательной. Но когда ведущие начали свое паломничество по склонам каменного факела, дорога превратилась в сплошное испытание. Высокое давление, учащенное сердцебиение, головокружение и холод, мигрень и одышка – все эти признаки горной болезни дали о себе знать уже через несколько минут. Кто из ведущих оказался выносливым бойцом, которому удалось покорить макушку извне снежного, но изнутри адского гиганта? А для кого это оказалось слишком тяжелым челленджем? Узнайте прямо сейчас – смотрите новый сезон Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 1 от 27.02.2021!

1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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