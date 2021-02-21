У кого більше?: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)

21 февраля 2021 19:10 Юлия Крутиева
У кого більше?: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
У кого більше?: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
пресс-служба

27 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите в 16 выпуске шоу У кого більше?: Заработать как можно больше денег, чтобы победить своего соперника. Но для этого надо пойти на все — браться за опасную и самую отвратительную работу, ночевать в хижинах вместо комфортных отелей и даже отказывать себе в воде. Такие правила реалити «У кого больше?» от Нового канала. Кому-то они могут показаться бесчеловечными. Но все, как в реальной жизни — чтобы получить желаемое, необходимо приложить усилия. Среди мест, которые посетили ведущие — Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Мадагаскар, Маврикий, Танзания, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка и остров Занзибар. А продолжат свое соперничество Алина Мысечко и Валентин Чернявский из Индии.

16 выпуск проекта У кого більше? смотрите 27.02.2021 в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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