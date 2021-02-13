Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

13 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.

Смотрите в 1 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон : в 1 выпуске от 13.02.2021 Алексей Завгородний (он же Позитив) и Мишель Андраде посетят самый крупный город Боливии – Санта-Крус!

Мишель Андраде отправится в прошлое

Когда Орел и Решка только начинал свое существование, 13-летняя Мишель Андраде переехала из Боливии в Украину. Спустя 11 лет певица впервые побывает на своей родине и попробует на 100 долларов показать самые интересные места и развлечения Санта-Круса! Первое место, куда отправится ведущая, – поселение меннонитов. Это последователи старинной христианской церкви, которые приехали из Германии, и живут так, как жили люди 150 лет назад. Меннониты практически полностью отказались от благ цивилизации – не пользуются смартфонами, автомобилями и даже не слушают музыку. За 35 долларов Мишель удастся сесть в машину времени и увидеть, как живут люди, которые не знают о существовании социальных сетей.

Позитив окажется в кратере вулкана

В тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон Позитиву сразу же повезло, и ему досталась безлимитная карта. Но оказалось, что для богатых туристов в Боливии ловить особо нечего. Самый дорогой отель, который удалось найти ведущему, – одноэтажные лоджи, которые расположены в кратере давно потухшего вулкана. Однако вместо дорогих апартаментов Позитива ждал вполне себе скромный номер. Чтобы все-таки найти способ развлечься на широкую ногу, музыкант отправился плавать у подножия водопада. А также отправился на ранчо с дикими животными, в котором обитают муравьеды, броненосцы, пумы, оцелоты и даже ягуары!

Мишель покажет зрителям свой родной город

Мишель Андраде на протяжении всего пребывания в Санта-Крусе не могла перестать думать о том, что в 500 километрах от нее находится ее родной город Кочабамба, в котором живет огромная часть ее семьи. Ностальгия по детству и тоска по родным не оставила девушке другого выбора, кроме как купить билет на родину! Вместе со съемочной группой Мишель отправится к своей семье и расскажет зрителю, как получилось, что простая боливийская девушка оказалась в Украине!

1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите 13.02.2021 в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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