У кого більше?: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

6 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 14 выпуске шоу У кого більше? : на этот раз девушки окажутся в непредсказуемом Вьетнаме, где им придется преодолевать языковой барьер, испытать культурный шок и попробовать невероятно тяжелый вьетнамский труд. Интересно, смогут ли хрупкие Настя и Оля выдержать адские условия экзотической страны? Ответ – дальше!

Дорого-богато, или Как Настя и Оля будут зарабатывать на вьетнамском «золоте»

В первый день ведущие проекта Нового канала У кого больше? (2021) решили хорошо шикануть и подобрать себе лакшери профессии. Аня устроится в местный барбершоп. Однако есть маленькое «но»: девушка вообще не умеет стричь! Единственные, кому Анна Олицкая делала прическу, так это маленькому мальчику и швейцарском козлу. Кажется, возможность заработать 50 долларов медленно растворится в тумане мечты… Возможно, у Ани проснется второе дыхание парикмахера? Все подробности вы узнаете уже скоро.

Анастасия Кошман в 14 выпуске программы У кого больше? найдет настоящую «нефтяную скважину» страны – шелк. Во-первых, натуральное сырье – это всегда дорого-багато, а во-вторых, Вьетнам – вторая страна в мире по экспорту драгоценной ткани после Китая! Похоже, большой заработок хорошо будет звенеть в карманах Насти. Однако не выпустит ли она из рук шанс на победу? Узнайте прямо сейчас.

Дети и лягушки довели журналисток до истерики!

Второй день поисков работы не будет таким ярким, как предыдущий. В тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 14 выпуск девушки будут лезть из кожи вон, чтобы заработать хотя бы несколько вьетнамских донгов. Настя переступит через себя и будет ловить руками гадких лягушек, а Аню заведут в тупик дети, ведь она будет работать детским аниматором! Крики, плач и истерики… Что же будет дальше? Смотрите онлайн программу У кого больше? 1 сезон 14 выпуск от 06.02.2021 и узнайте, из-за чего поссорятся Настя и Аня!

14 выпуск проекта У кого більше? смотрите 06.02.2021 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу У кого більше? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.