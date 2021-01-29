Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.02.2021)

29 января 2021 22:30 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.02.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.02.2021)
пресс-служба

3 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: На страже справедливости в новом сезоне остросоциального проекта стоит его новый ведущий – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. Героиня первой программы – 24-летняя мама, которая заперла своих двух сыновей дома и уехала в другой город с возлюбленным. Эксперты и ведущий в студии разберутся, почему женщина оставила детей и можно ли им продолжать с ней жить.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 03.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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