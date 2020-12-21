Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)

21 декабря 2020 22:10 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)
пресс-служба

27 декабря на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: За помощью проекта обратилась 23-летняя Бьянка из Италии. Еще в семилетнем возрасте она узнала, что живет в приемной семье, а ее биологические родители – украинцы. Это не единственное потрясение, которое Бьянка перенесла в детстве. Приемная мама также оставила семью, а отец самостоятельно воспитывал дочь еще с одним приемным сыном. В последней надежде на то, чтобы узнать правду о своем рождении, девушка обратилась к команде проекта. Почти год на «Один за всех» проводили собственное журналистское расследование и готовы озвучить его потрясающие результаты! Сколько на самом деле у девушки братьев и сестер? И чем закончатся поиски украинских родственников красавицы из Венеции?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 27.12.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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