Один за всех: почему бабушка похитила больного 4-летнего внука у невестки?

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

В воскресенье, в 20:00, ведущий ток-шоу Один за всех Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в запутанной семейной истории.

31-летняя Анна из Запорожья разыскивает своего четырехлетнего сына. Больного гидроцефалией ребенка уже полгода скрывает свекровь. Еще от рождения у Максима замечены проблемы с развитием. Мальчик требует систематического лечения. Анна уверена, что свекровь Оксана не справится с больным внуком и навредит его здоровью. Чтобы отыскать сына, женщина писала обращения и в службу по делам детей, и в полицию. Тоскующая мать даже подала заявление в суд за незаконное удержание ребенка посторонними лицами. Но никакого результата это не дало.

Почему бабушка-похитительница так долго прячет внука от родной матери? Куда делся отец мальчика и почему не помогает с его лечением? И с кем останется четырехлетний Максим? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,