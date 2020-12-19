Один за всех: почему бабушка похитила больного 4-летнего внука у невестки?

19 декабря 2020 03:30 Юлия Крутиева
Один за всех: почему бабушка похитила больного 4-летнего внука у невестки?
Один за всех: почему бабушка похитила больного 4-летнего внука у невестки?
кадр из программы

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, в 20:00, ведущий ток-шоу Один за всех Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в запутанной семейной истории.

31-летняя Анна из Запорожья разыскивает своего четырехлетнего сына. Больного гидроцефалией ребенка уже полгода скрывает свекровь. Еще от рождения у Максима замечены проблемы с развитием. Мальчик требует систематического лечения. Анна уверена, что свекровь Оксана не справится с больным внуком и навредит его здоровью. Чтобы отыскать сына, женщина писала обращения и в службу по делам детей, и в полицию. Тоскующая мать даже подала заявление в суд за незаконное удержание ребенка посторонними лицами. Но никакого результата это не дало.

Почему бабушка-похитительница так долго прячет внука от родной матери? Куда делся отец мальчика и почему не помогает с его лечением? И с кем останется четырехлетний Максим? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование телешоу 2020

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