Один за всех: почему мать оставила двоих детей ради мужчины, который старше ее на 40 лет?

12 декабря 2020 03:30 Юлия Крутиева
Один за всех: почему мать оставила двоих детей ради мужчины, который старше ее на 40 лет?
Один за всех: почему мать оставила двоих детей ради мужчины, который старше ее на 40 лет?
пресс-служба канала СТБ

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, в 20:00, ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в запутанной семейной истории. 

11-летний Вова со слезами на глазах вспоминает день, когда мама оставила их с четырехлетним братиком и отцом-инвалидом. Ничего не предвещало беды, пока однажды Наталия просто не исчезла, не объяснившись перед родными. Как оказалось, после 14 лет совместной жизни с супругом, Наталия ушла к новому возлюбленному, который старше ее на 40 лет! Теперь отцу двоих детей едва удается сводить концы с концами, ведь кроме хлопот с ними, Слава имеет еще и серьезные проблемы со здоровьем.

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Наталия, с головой погрузившись в новые отношения, о детях даже не вспоминает. Растопят ли их слезы влюбленное сердце матери? От чего на самом деле женщина сбегала? И кто победит в борьбе за нее – новый возлюбленный или отец ее детей? Об этом станет известно в студии «Один за всех».  Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

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