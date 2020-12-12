Один за всех: почему мать оставила двоих детей ради мужчины, который старше ее на 40 лет?
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
11-летний Вова со слезами на глазах вспоминает день, когда мама оставила их с четырехлетним братиком и отцом-инвалидом. Ничего не предвещало беды, пока однажды Наталия просто не исчезла, не объяснившись перед родными. Как оказалось, после 14 лет совместной жизни с супругом, Наталия ушла к новому возлюбленному, который старше ее на 40 лет! Теперь отцу двоих детей едва удается сводить концы с концами, ведь кроме хлопот с ними, Слава имеет еще и серьезные проблемы со здоровьем.
Напомним,