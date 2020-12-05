Один за всех: неужели отец маленькой девочки сторонник секты?

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

В воскресенье, в 20:00, ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в запутанной семейной истории.

58-летний Анатолий никогда столько не переживал, как за два последних месяца. А все потому, что после 13 лет совместной жизни гражданская жена украла смысл его существования – девятилетнюю дочь Риту. В один день супруга просто исчезла, забрав с собой дочь. Все попытки мужчины отыскать их оказались тщетными. Но больше всего Анатолий переживает, к кому увезли его дочь. Ведь еще в отношениях супруга часто изменяла ему, даже с собственным зятем! Она водила дочь по притонах и бросала на незнакомых мужчин.

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.12.2020) / кадр из программы

Журналисты разыскали сбежавшую с дочерью жену. 55-летняя Татьяна изменила Рите номер телефона, перевела ее в другую школу и не выпускает дочь даже гулять, ведь девочка пережила с отцом такое, что невозможно забыть! Заслуживает ли отец встречи с дочерью? Почему все родные считают его сектантом? На какие странные ритуалы он приводил собственную дочь? И от кого на самом деле надо спасать девочку? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!