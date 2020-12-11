МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить с участницами проекта Супермама
11 декабря 2020 13:25
МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить с участницами проекта Супермама
кадр из программы
В субботу, 12 декабря, на СТБ в эфир выйдет новый выпуск кулинарного проекта "МастерШеф-10".
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Во время жесткого карантина мы выходили в магазин, как на праздник и только раз в неделю, чтобы закупить продуктов на всю семью на семь дней. Сегодня мы вспомним эти жесткие правила! – объявит участникам Ольга Мартыновская.