МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить с участницами проекта Супермама

11 декабря 2020 13:25 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить с участницами проекта Супермама
МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить с участницами проекта Супермама
кадр из программы

В субботу, 12 декабря, на СТБ в эфир выйдет новый выпуск кулинарного проекта "МастерШеф-10".

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Лучшие кулинары-аматоры 10 сезона «МастерШеф» на СТБ сразятся в конкурсе посвященному карантинным условиям. Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский подготовят им особое испытание.

Во время жесткого карантина мы выходили в магазин, как на праздник и только раз в неделю, чтобы закупить продуктов на всю семью на семь дней. Сегодня мы вспомним эти жесткие правила! – объявит участникам Ольга Мартыновская.

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Кулинары-аматоры поделятся на команды, чтобы купить продукты, которых хватило бы  семье из трех человек на неделю. Более того, участникам всего лишь за полтора часа придется приготовить блюда, заготовки и полуфабрикаты, чтобы семейство могло питаться в течение семи дней. Меню красных и синих будут оценивать яркие участницы проекта «Супермама». Они будут не только дегустировать блюда, но и готовить! Чьи заготовки вызовут фурор у мам, и покорят даже требовательных судей, а кто получит черный фартук – узнаем завтра на СТБ! 

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