Жажда смерти: Брюс Уиллис в роли мстителя

19 декабря 2020 00:40 Юлия Крутиева
Жажда смерти: Брюс Уиллис в роли мстителя
Жажда смерти: Брюс Уиллис в роли мстителя
пресс-служба

«Жажда смерти» – это боевик 2018 года с Брюсом Уиллисом в главной роли. Фильм является ремейком одноименной картины, которая вышла на широкий экран еще в 1974 году.

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В центре сюжета – хирург Пол Керси (Брюс Уиллис). В его жизни все прекрасно: любимая работа, семья – жена и дочь. Но однажды, в отсутствие Пола, в дом врываются грабители, которые насилуют и до смерти забивают его дочь и жену. Полиция мало что предпринимает в этой ситуации, и убитый горем главный герой решает надеяться только на свои силы. Еще вчера хирург, а сегодня – жестокий убийца, он начинает мстить. Холоднокровно Пол следит за убийцами его семьи и по очереди убивает каждого.

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Сразу после выхода картина наделала много шума и была позитивно воспринята зрителям. Только за первые две недели проката «Жажда смерти» собрала 26 миллионов долларов». В фильме много оружия, сцен с перестрелками. Да и убийства в этом фильме наделены каким-то другим смыслом, ведь, по сути, почти все, что мы здесь наблюдаем, - это вторичная месть.

Стоит отметить отличную актерскую игру Брюса Уиллиса. За актером давно закрепился образ «крепкого орешка», и спустя годы он не собирается сбавлять обороты. В этой картине он не просто играет «груду мышц»: эта сложная роль, где много рефлексий и смысла. Что не отменяет того, что герой Брюса много (очень много) убивает.

Смотрите фильм «Жажда смерти» в воскресенье, в 20:00, на канале НЛО TV!

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