Интересные факты о фильме "13-й воин" с Антонио Бандерасом

Интересные факты о фильме "13-й воин" с Антонио Бандерасом

В эту субботу канал 2+2 покажет художественный фильм «Тринадцатый воин», основанный на истории арабского путешественника Х века.

Зрителей ждет захватывающее приключение багдадского поэта, который из-за любви вынужден стать воином и проявить храбрость в бою против непобедимого врага. Главные роли в картине сыграли Антонио Бандерас , Дайан Венора и Омар Шариф.

TV.UA рассказывает, что вы могли не знать о приключенческом боевике с элементами фэнтези.

1. Фильм снят по роману Майкла Крайтона «Пожиратели мёртвых». Крайтон также был сценаристом «Парка юрского периода».

2. Из-за пересъемок и значительных изменений в сценарии, фильм несколько раз переименовывали. В конце концов, картина вышла в прокат под названием «13-й воин».

3. За время съемок бюджет фильма вырос с 70 до 160 миллионов долларов.

Производство ленты началось летом 1997 года. Но после завершения съемок, фильм еще полтора года не выпускали на киноэкраны. Поговаривают, что режиссеры Джон МакТирнан и Майкл Крайтон не были довольны сотрудничеством и финальной версией картины.

5. После съемок корабль викингов из фильма отправился в парк "Walt Disney World" во Флориде. Его используют в качестве аттракциона по сей день.