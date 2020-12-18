Интересные факты о фильме "13-й воин" с Антонио Бандерасом
В эту субботу канал 2+2 покажет художественный фильм «Тринадцатый воин», основанный на истории арабского путешественника Х века.
TV.UA рассказывает, что вы могли не знать о приключенческом боевике с элементами фэнтези.
1. Фильм снят по роману Майкла Крайтона «Пожиратели мёртвых». Крайтон также был сценаристом «Парка юрского периода».
2. Из-за пересъемок и значительных изменений в сценарии, фильм несколько раз переименовывали. В конце концов, картина вышла в прокат под названием «13-й воин».
3. За время съемок бюджет фильма вырос с 70 до 160 миллионов долларов.
5. После съемок корабль викингов из фильма отправился в парк "Walt Disney World" во Флориде. Его используют в качестве аттракциона по сей день.