Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.12.2020)

15 декабря 2020 20:22 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.12.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.12.2020)
пресс-служба

20 декабря на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: в студии будет ожесточенное противостояние свекрови и невестки за право на воспитание четырехлетнего Максимки! 31-летняя Анна Бондаренко из Запорожья разыскивает своего четырехлетнего мальчика. Ее больного гидроцефалией ребенка уже полгода скрывает свекровь. Еще от рождения у Максимки замечены проблемы с развитием. Мальчик требует систематического лечения. Анна уверена, что свекровь Оксана не справится с больным внуком и сведет его в могилу. Чтобы отыскать сына, женщина писала обращения и в службу по делам детей, и в полицию. Тоскующая мать даже подала заявление в суд за незаконное удержание ребенка посторонними лицами. Но никакого результата это не дало. Почему бабушка-похитительница так долго прячет внука от родной матери? Куда делся отец больного мальчика и почему не помогает с его лечением? И с кем по итогу останется четырехлетний Максим?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 20.12.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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