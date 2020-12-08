Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)

8 декабря 2020 13:50 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)
пресс-служба

13 декабря на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 11-летний Вова со слезами на глазах вспоминает день, когда мама оставила их с 4-летним братиком и отцом-инвалидом. Ничего не предвещало беды, пока однажды Наталия просто не исчезла, не объяснившись перед родными. Как оказалось, после 14 лет совместной жизни с супругом, Наталия ушла к новому возлюбленному, который старше ее на 40 лет! Теперь отцу двоих детей едва удается сводить концы с концами, ведь кроме хлопот с ними, Слава имеет еще и серьезные проблемы со здоровьем. Наталия, с головой погрузившись в новые отношения, о детях даже не вспоминает. Растопят ли их слезы влюбленное сердце матери? От чего на самом деле женщина сбегала? И кто победит в борьбе за нее – новый возлюбленный или отец ее детей? Об этом станет известно в студии «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 13.12.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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