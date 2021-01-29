У кого більше?: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

29 января 2021 23:10 Юлия Крутиева
У кого більше?: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
У кого більше?: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
пресс-служба Нового канала

30 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите в 13 выпуске шоу У кого більше?: Алина Мисечко и Валентин Чернявский в проекте Нового канала У кого больше? 1 сезон 13 выпуск от 23.01.2021 сойдутся в битве за наиболее оплачиваемую работу на Гоа. Здесь они не встретят ядовитых животных, не станут жертвами безумных преступников и природных катаклизмов. Но не все так красочно и беззаботно! Главная опасность Гоа скрывается в искушениях релакса и жестокости. Что ждет отважных Валика и Алину? Узнайте уже через мгновение.

Райское наслаждение и адское наказание

В 13 выпуске тревел-шоу У кого больше? (2021) пара смелых ведущих будет соревноваться не просто так. Тот, кому удастся сорвать куш на Гоа, получит неделю волшебного отдыха на сказочной вилле, где ежедневно будет наслаждаться закатом солнца над теплым Аравийским морем. По классике жанра, если есть победитель, то будет и лузер. Его ждет страшное наказание: ужин из одного блюда – самого острого перца в мире, который обожжет все вкусовые рецепторы! Кому улыбнется судьба? Покажет программа У кого больше? 1 сезон.

Черт на плече будет заставлять отдыхать, а ангел – работать

Море, ночная жизнь, запрещенные наркотические вещества, случайные мужчины и женщины – именно этим кишит Гоа. Однако Алина Мисечко и Валик Чернявский не за этим приехали. В первый же день девушку будет ждать фиаско – она ​​откажется от работы в ночном клубе из-за того, что ее будут заставлять «разводить» пьяных мужчин. А вот Валику в проекте У кого больше? 13 выпуск повезет больше. В местной гостинице ему доверят руководящую должность – старшего коридорного. Интересно, удастся ли парню стать искусным начальником и заработать немаленькую сумму денег?

13 выпуск проекта У кого більше? смотрите 30.01.2021 в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу У кого більше? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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