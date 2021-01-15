У кого більше?: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

16 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 12 выпуске шоу У кого більше? : в тревел-шоу Нового канала У кого больше? 1 сезон 12 выпуск от 16.01.2021 любящая семья Макса Узола и Ольги Манько снова будет бороться между собой за титул лучшего экзотического работника. Несмотря на то, что они клялись вечно любить друг друга, чтобы одержать победу, пара на несколько дней забудет обо всех свадебных клятвах! А поможет им в этом нетуристическое путешествие по Таиланду, где Олю и Макса будут ждать опасности, дикие законы и азиатские варвары. Не пропустите приключения ведущих – смотрите онлайн У кого больше? 12 выпуск!

Мечта Оли о богатстве развеется в перегаре состоятельной тайки

В Таиланде Ольга Манько сорвет настоящий джек-пот! Девушке повезет договориться о должности личной помощницы состоятельной владелицы тайских ресторанов. Но это не самое прекрасное в работе ведущей. Главное, рестораторша будет платить ей аж 800 тайских батов. Это примерно 700 гривен за один день! Кажется, Оля Манько имеет все шансы вырваться вперед…

Как только журналистка проекта У кого больше? (2021) познакомится со своей «госпожой», ей захочется убежать от нее как можно дальше! Окажется, что богатая тайка очень любит выпить бокал просекко или чего покрепче. И, соответственно, Ольга Манько станет для нее не помощницей, а подругой по рюмке. Интересно, что выберет для себя Оля: деньги и алкофест или здоровье и бедность?

Макс Узол – Копперфилд на минималках

На второй день поиска заработка Максим в 12 выпуске программы У кого больше? (1 сезон) придумает гениальный план. Ведущий освоит несколько фокусов и будет делать настоящее шоу иллюзии для богатых туристов. Макс Узол будет удивлять народ опасным и экстремальным фокусом самоубийства! Однако удастся ли ему этим заработать несколько батов и перегнать свою жену? Смотрите онлайн проект У кого больше? 1 сезон 12 выпуск от 16.01.2021 и узнайте, чем закончится соревнования двух влюбленных сердец.

12 выпуск проекта У кого більше? смотрите в 12:10 на Новом канале и после эфира онлайн на сайте TV.UA.

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