Орел и Решка: ведущие тревел-шоу Michelle Andrade и Позитив рассказали о курьезах во время съемок

10 февраля 2021 12:20 Юлия Крутиева
Орел и Решка: ведущие тревел-шоу Michelle Andrade и Позитив рассказали о курьезах во время съемок
Орел и Решка: ведущие тревел-шоу Michelle Andrade и Позитив
пресс-служба

Ведущие первого выпуска тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» на Новом канале рассказали о курьезах, которые произошли с ними за кадром.

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Первая страна  тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон», которое показывает Новый канал, – Боливия. Это родная страна певицы Michelle Andrade, так что, когда ей предложили стать ведущей одного из выпусков, девушка согласилась, не раздумывая. Ее напарником по путешествию стал участник группы MOZGI, певец и саундпродюсер Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив. И позитива в этом выпуске было предостаточно!

Курьезы начали происходить еще до начала съемок, – смеется Michelle Andrade. – Стою, смотрю, как фотографируют Позитива, и чувствую, что-то по мне ползает и кусает. Опускаю голову и понимаю, что стала на муравейник, и насекомые уже успели заползти в обувь и носки – пришлось все снимать. Мы насмеялись, несмотря на то, что в этот же момент все сгорели на солнце.

Мы не были готовы к такой встрече с местным солнцем! Наверное, тем утром получили свои главные солнечные ожоги. И продолжили сниматься с загаром таксиста, – улыбаясь, добавил Позитив.

И хотя Michelle Andrade и Позитив впервые снимались в тревел-шоу, они быстро вошли во вкус и работали, несмотря на внезапно возникавшие неудобства.

Одним из лучших моментов съемки могла стать местная еда, до которой я наконец-то дорвалась… Но так от нее отвыкла, что мне сразу стало плохо, – призналась певица Новому каналу. – Но съемку все равно пришлось продолжить.

Смотрите всей семьей премьеру тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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