Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме: Фигура – огонь!

10 февраля 2021 03:00 Юлия Крутиева
Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме: Фигура – огонь!
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

Звезды делают все возможное, чтобы поддерживать фигуру в идеальной форме. Ведь на сцене хочется блистать в красивых нарядах, а они – предательски выдадут все лишние килограммы.

Читайте такжеАктер "Вар'яти-шоу" Виталий Тыльный поправился на 25 килограммов
Певица Ани Лорак может свести с ума безупречностью своей фигуры. В своем Инстаграм 42-летняя звезда часто рассказывает, что ее жизнь – это постоянное движение.

Подписчики артистки неоднократно просили ее поделиться своими базовыми упражнениями, которые помогают ей оставаться всегда в такой шикарной форме. Фолловеры были услышаны.

В микроблоге Ани Лорак рассказала о своих ритуалах для поддержания фигуры, а также назвала блюда, которые ест на завтрак.

Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме / instagram.com/anilorak

Читайте такжеДарья Хлистун рассказала о реакции Макса Михайлюка на ее беременность
Каждое утро я начинаю с простой тренировки:

1. Обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на «рабочий лад». Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем – руки и бедра.
2. Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз.
3. Пресс – 40-50 раз.
4. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх.
5. Отжимания от пола – 20 раз.

Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме / instagram.com/anilorak

Читайте такжеОшибки, которых следует избегать в социальных сетях: Советы от Директора Школы леди
Если у вас совсем нет на это времени, не забывайте о планке, это займет 3-5 минут в день. 60 секунд в одном положении, меняем руки и переходим в другое положение, также можно стоять на 1 руке.

После тренировки – контрастный душ. Начинаем с теплой воды (не горячей), и плавно меняем на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск, это улучшает кровообращение и тонус организма.

Затем – легкий завтрак. Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или, например, яичница. И, конечно же, вкусный чай или кофе. Будьте спортивны, активны и подтянуты!

Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме / instagram.com/anilorak

Напомним,

Облако тегов

Ани Лорак личная жизнь звезд здоровье звезд спорт социальные сети похудение новости фигура фигура звезд как похудеть похудения звезд

Материалы по теме

Криштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес оплатили лечение больного раком мальчика
Новости

Криштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес оплатили лечение больного раком мальчика
Владимир Остапчук нарвался на волну хейта из-за фотографии топлес с Мальдив
Новости

Владимир Остапчук нарвался на волну хейта из-за фотографии топлес с Мальдив
Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала Теленеделя
Теленеделя

Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала ТеленеделяЭксклюзив
Лунный гороскоп на 10 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 10 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK