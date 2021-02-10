Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме: Фигура – огонь!
Звезды делают все возможное, чтобы поддерживать фигуру в идеальной форме. Ведь на сцене хочется блистать в красивых нарядах, а они – предательски выдадут все лишние килограммы.
Подписчики артистки неоднократно просили ее поделиться своими базовыми упражнениями, которые помогают ей оставаться всегда в такой шикарной форме. Фолловеры были услышаны.
В микроблоге Ани Лорак рассказала о своих ритуалах для поддержания фигуры, а также назвала блюда, которые ест на завтрак.
1. Обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на «рабочий лад». Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем – руки и бедра.
2. Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз.
3. Пресс – 40-50 раз.
4. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх.
5. Отжимания от пола – 20 раз.
После тренировки – контрастный душ. Начинаем с теплой воды (не горячей), и плавно меняем на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск, это улучшает кровообращение и тонус организма.
Затем – легкий завтрак. Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или, например, яичница. И, конечно же, вкусный чай или кофе. Будьте спортивны, активны и подтянуты!
Напомним,