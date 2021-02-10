Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме: Фигура – огонь!

Звезды делают все возможное, чтобы поддерживать фигуру в идеальной форме. Ведь на сцене хочется блистать в красивых нарядах, а они – предательски выдадут все лишние килограммы.

Певица Ани Лорак может свести с ума безупречностью своей фигуры. В своем Инстаграм 42-летняя звезда часто рассказывает, что ее жизнь – это постоянное движение.

Подписчики артистки неоднократно просили ее поделиться своими базовыми упражнениями, которые помогают ей оставаться всегда в такой шикарной форме. Фолловеры были услышаны.

В микроблоге Ани Лорак рассказала о своих ритуалах для поддержания фигуры, а также назвала блюда, которые ест на завтрак.

Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме / instagram.com/anilorak

Каждое утро я начинаю с простой тренировки:

1. Обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на «рабочий лад». Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем – руки и бедра.

2. Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз.

3. Пресс – 40-50 раз.

4. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх.

5. Отжимания от пола – 20 раз.

Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме / instagram.com/anilorak

Если у вас совсем нет на это времени, не забывайте о планке, это займет 3-5 минут в день. 60 секунд в одном положении, меняем руки и переходим в другое положение, также можно стоять на 1 руке.

После тренировки – контрастный душ. Начинаем с теплой воды (не горячей), и плавно меняем на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск, это улучшает кровообращение и тонус организма.

Затем – легкий завтрак. Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или, например, яичница. И, конечно же, вкусный чай или кофе. Будьте спортивны, активны и подтянуты!

Ани Лорак поделилась простыми упражнениями для поддержания себя в форме / instagram.com/anilorak

Напомним,