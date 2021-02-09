Юрий Горбунов показал веселую зимнюю прогулку с сыном, женой, Потапом и Каменских - видео

9 февраля 2021 12:40 Юлия Крутиева
Юрий Горбунов показал веселую зимнюю прогулку с сыном, женой, Потапом и Каменских - видео
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
instagram.com/gorbunovyuriy

8 февраля Киев засыпало снегом. И если для автомобилистов это стало настоящей катастрофой, то для любителей покататься на санках - долгожданным событием.

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Как оказалось, любительница таких "покатушек" – телеведущая Катя Осадчая. На своей странице в Инстаграм супруг ведущей "Свесткой жизни" опубликовал видео, где он катает свою жену на санках.

Помогает Юрию Горбунову 3-летний сын Иван. А вот в роли оператора выступила Настя Каменских, проживающая по соседству с телепарой. Работа нашлась и рэперу Потапу. Он подгонял друзей и супругу бежать быстрее.

Як каже наша мамуся: "Нащо мені стільки хлопців, щоб вони мене не катали!?" Та ще й коли сусіди підганяють!

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Также Юрий Горбунов опубликовал и селфи с Потапом. Мужчины запечатлены с лопатами в руках во время уборки снега возле своих дворов в дачном поселке, где они проживают. 

Українська народна казка про те, як куми сніг гребли, - подписал кадр Горбунов.

Юрий Горбунов и Потап / instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним,

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