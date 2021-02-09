Юрий Горбунов показал веселую зимнюю прогулку с сыном, женой, Потапом и Каменских - видео
8 февраля Киев засыпало снегом. И если для автомобилистов это стало настоящей катастрофой, то для любителей покататься на санках - долгожданным событием.
Помогает Юрию Горбунову 3-летний сын Иван. А вот в роли оператора выступила Настя Каменских, проживающая по соседству с телепарой. Работа нашлась и рэперу Потапу. Он подгонял друзей и супругу бежать быстрее.
Як каже наша мамуся: "Нащо мені стільки хлопців, щоб вони мене не катали!?" Та ще й коли сусіди підганяють!
Українська народна казка про те, як куми сніг гребли, - подписал кадр Горбунов.
Напомним,