У кого більше?: ведущие шоу побывали в космических шарах в Карпатах

25 февраля 2021 16:50 Юлия Крутиева
У кого більше?: ведущие шоу побывали в космических шарах в Карпатах
Макс Узол и Оля Манько
пресс-служба Нового канала

Нестандартный глемпинг ведущие «У кого больше?» нашли в украинских Карпатах.

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Тревел-журналисты, блогеры и ведущие реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, Макс Узол и Оля Манько продолжают путешествовать по Украине и показывать непопсовые места для отдыха. Кроме этого еще и подбрасывают идеи, где жить и питаться. 

В своем тревел-блоге на YouTube пара показала неземную местность в украинских Карпатах.

Где-то полгода назад у нас с Олей появилась гениальная идея: создать отель из полупрозрачных шаров где-то в Карпатах, на горе, – признается Макс. – Но потом мы узнали, что такую штуку уже кто-то сделал. Такой глемпинг находится в селе Орявчик, это недалеко от Сколе. Глемп – это такая «нафаршированная» палатка со всеми благами цивилизации. Но здесь, в Карпатах, это похоже на какие-то космические станции или головы штурмовиков из «Звездных войн».

Макс Узол и Оля Манько / пресс-служба Нового канала
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Представьте, белые полупрозрачные дома-шары на горе. Это ли не прекрасно?

Домик внутри очень уютный, – говорит Узол. – Даже не понимаешь, что живешь в шаре, ведь выглядит все, как небольшая обычная комната. Там все сделано из дерева, поэтому пахнет невероятно. Из огромного окна видны горы и горнолыжный спуск, который мы, кстати, тоже испытали. Мы не можем сказать, что советуем, ведь там только бугельные подъемники, что совсем неудобно для сноубордистов. Для лыжников – нормально. И есть лишь несколько трасс, которые подойдут для начинающих. Вернемся к домику. В комнате – большая кровать с видом на горы, маленькая кровать на втором этаже (выглядит она, как детская, но взрослый там тоже спокойно поместится), проектор с экраном для домашнего кинотеатра, кондиционер, душ, туалет, мини-кухня и настоящий камин. Стоимость домика-шара – 2600 грн за ночь и завтрак на двоих. Я до последнего не верил, что жил в шаре-палатке, но со всеми благами цивилизации и атмосферным карпатским интерьером.

Макс Узол и Оля Манько в Карпатах / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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