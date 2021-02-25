Актриса Настя Цымбалару – о работе в фильме Оксаны Байрак "Вина любви" и съемках со своим женихом

8 марта в 20:15 на СТБ зрители увидят первые фильмы уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак.

Главной героиней фильма «Вина любви» стала известная украинская актриса Анастасия Цымбалару. Партнером девушки по сериалу будет ее законный супруг – Григорий Бакланов. Что зрители увидят в эфире – читайте в материале.

Совсем скоро на СТБ состоится долгожданная премьера первых фильмов киноцикла «Знаки любви» – «Вина любви» и «Летний снег» – от легенды украинского кино Оксаны Байрак. А пока о работе над проектом «Вина любви» рассказала исполнительница главной роли.

Мою героиню зовут Вероника, и она будет переживать самый волнительный момент в жизни каждой девушки - подготовку к свадьбе с любимым по имени Марик, которого сыграет мой жених – актёр Григорий Бакланов. Пару ожидает праздничный переполох и определенные трудности в ходе подготовки к торжеству. Проблем добавят и непростые взаимоотношения родителей. Ведь накануне торжества моя героиня решит собрать всю семью вместе и пригласит отца, с которым ее мама развелась 13 лет назад. Что из всего этого получится и удастся ли всем найти общий язык, и состоится ли вообще само торжество – увидите совсем скоро.

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов / социальная сеть Instagram

Это замечательный проект! В нем есть и трогательность, и юмор, и чувственность, и наивность. Там есть и драма, и переломные моменты в судьбах героев. Можно и поплакать, и посмеяться и посопереживать. В нем есть Оксана Ивановна Байрак, поэтому он о жизни каждого из нас с вами. Фильм будет невероятно эмоциональным! Я получала колоссальное удовольствие от работы. Очень жду его в эфире! – рассказывает Анастасия Цымбалару.

социальная сеть Instagram

Смотрите премьеру киноцикла от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак 8 марта, в 20:15 на СТБ.

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