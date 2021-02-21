Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
21 февраля 2021 18:10
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
пресс-служба
27 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.
Орел и решка. Новый сезон: на этот раз звездные ведущие, музыкант Иван Дорн и шоумен Александр Гудков, отправятся в путешествие в Португалию! Ивану Дорну удалось посерфить в Португалии и поймать рыбу-пиявку миногу. Александр Гудков заглядывал под юбки местным бабушкам и ел таранку на берегу океана.
2 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите 27.02.2021 в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.