Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)

21 февраля 2021 18:10 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
пресс-служба

27 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.

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Смотрите во 2 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон: на этот раз звездные ведущие, музыкант Иван Дорн и шоумен Александр Гудков, отправятся в путешествие в Португалию! Ивану Дорну удалось посерфить в Португалии и поймать рыбу-пиявку миногу. Александр Гудков заглядывал под юбки местным бабушкам и ел таранку на берегу океана.

2 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите 27.02.2021 в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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