Мир наизнанку-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)

18 февраля 2021 23:10 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
пресс-служба

20 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Смотрите во 2 выпуске программы Мир наизнанку-12: На этот раз ведущий Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев отправились на 3 месяца в путешествие в Пакистан. По словам Дмитрия Комарова, Пакистан по-настоящему удивит украинских зрителей – это абсолютно эксклюзивный материал, а многие сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения. Пакистан – как другая планета, государство, не похожее ни на одно из тех, где раньше бывала команда тревел-шоу.

2 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 20.02.2021 в 18:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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