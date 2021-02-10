Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
13 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.
Во время съемок программы «Мир наизнанку», по традиции, познакомится с уникальными героями и расскажет истории людей, жизнь которых поражает воображение. Среди них будут и украинцы, которые переехали в Пакистан и обустроили здесь свою жизнь.
1 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 13.02.2021 в 18:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.