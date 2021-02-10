Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

10 февраля 2021 23:40 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
пресс-служба

13 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Впервые Мир наизнанку-12 отправился изучать очень консервативную мусульманскую страну и законы жизни в ней. По словам Дмитрия Комарова, Пакистан по-настоящему удивит украинских зрителей – это абсолютно эксклюзивный материал, а многие сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения. Пакистан – как другая планета, государство, не похожее ни на одно из тех, где раньше бывала команда тревел-шоу.

Во время съемок программы «Мир наизнанку», по традиции, познакомится с уникальными героями и расскажет истории людей, жизнь которых поражает воображение. Среди них будут и украинцы, которые переехали в Пакистан и обустроили здесь свою жизнь.

1 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 13.02.2021 в 18:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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