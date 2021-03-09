Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу во 2 выпуске от 08.03.2021

9 марта 2021 12:28 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу во 2 выпуске от 08.03.2021
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу во 2 выпуске от 08.03.2021
пресс-служба Нового канала

Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-5» провалила задание и ушла с проекта.

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Только участницы проекта «Від пацанки до панянки-5» поселились в доме Школы леди, как искусственный интеллект Арина попросила их упаковать вещи в чемоданы. Со слезами на глазах ученицы покорно собрали пожитки и спустились в холл замка. 

Там их ждал сюрприз – новая школьная форма. Стильные пиджаки, брюки и ботинки. Форма должна была стать шагом в новую жизнь девушек.

Чтобы ее получить, ученицам нужно было отказаться от пяти старых вещей, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Ведь они символизируют прошлую жизнь.

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу во 2 выпуске от 08.03.2021 / пресс-служба Нового канала
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Не все были готовы распрощаться с собственной одеждой.

Ученица Алина #ЛуиВиттон Летко стала Zависимой не только от алкоголя и наркотиков, но и от вещей, – рассказывает Татьяна. – Девушка фанатично скупает одежду известных брендов. И в Школе леди она сделала выбор в ее пользу.

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу во 2 выпуске от 08.03.2021 / пресс-служба Нового канала
Алина не была готова меняться и избавляться своих Zависимостей. Она не надела школьную форму. Со слезами на глазах забрала все свои вещи и покинула Школу леди и первый день учебы. Что ж, свой выбор она сделала.

Напомним, 

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