Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

8 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки.

Смотрите во 2 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5 : Во втором эпизоде Школа леди наконец откроет свои двери участницам реалити, которые пришли побороть свои Zависимости. Девушкам предстоит познакомиться с искусственным интеллектом Орысей и столкнуться лицом к лицу с привычными искушениями прошлой жизни. Пацанки не смогут устоять перед ними. Это обернется для них встречей с полицией. А одна из участниц покинет проект, так и не став на путь серьезных изменений.

2 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 08.03.2021 в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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