Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

6 марта 2021 03:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
пресс-служба

8 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки.

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Смотрите во 2 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5: Во втором эпизоде Школа леди наконец откроет свои двери участницам реалити, которые пришли побороть свои Zависимости. Девушкам предстоит познакомиться с искусственным интеллектом Орысей и столкнуться лицом к лицу с привычными искушениями прошлой жизни. Пацанки не смогут устоять перед ними. Это обернется для них встречей с полицией. А одна из участниц покинет проект, так и не став на путь серьезных изменений.

2 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 08.03.2021 в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Від пацанки до панянки-5 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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