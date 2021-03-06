Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
6 марта 2021 03:00
Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
пресс-служба
8 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки.
Смотрите во 2 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5
: Во втором эпизоде Школа леди наконец откроет свои двери участницам реалити, которые пришли побороть свои Zависимости. Девушкам предстоит познакомиться с искусственным интеллектом Орысей и столкнуться лицом к лицу с привычными искушениями прошлой жизни. Пацанки не смогут устоять перед ними. Это обернется для них встречей с полицией. А одна из участниц покинет проект, так и не став на путь серьезных изменений.
2 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 08.03.2021 в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Від пацанки до панянки-5 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.