Від пацанки до панянки-5: смерть и "конверт" на голове – участницы высказались о соперницах

Эксклюзив 5 марта 2021 05:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: смерть и
Від пацанки до панянки-5: участницы
пресс-служба Нового канала

В этом году в реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) попали участницы с кардинально разной внешностью и судьбами.

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Первая встреча пацанок была веселой. Девушки так активно к ней готовились, что одну из участниц привезла скорая – накануне она немного перепила. Будучи пьяненькими и веселенькими, а иногда и агрессивными, они знакомились друг с другом и высказывали свое мнение о соперницах.

Ожидала увидеть девочек поярче, – говорит Лера #Чича Ткаченко. – Честно, у меня коты дома больше по размеру, чем девчонки. Конкуренток не увидела. Когда впервые глянула на Натаху (Гаврик – прим. ред.), поняла, что она колхозница. Еще и шляпа на ее голове была странная, как конверт для новорожденного. Может, ее забыли где-то в роддоме, поэтому у нее остался конверт на голове?

Від пацанки до панянки-5 / пресс-служба

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Наташа #Чекуня Гаврик тоже составила о соперницах свое мнение. Больше всех ее удивила внешность Вики #Снежки Топчай. Девушка – альбинос, и всегда вызывает удивление.

Думала, она инопланетянка. Стояла на остановке белая, как смерть, – рассказывает Наташа. – Я уже грешным делом решила, что за мной пришли с того света.

Від пацанки до панянки-5 / пресс-служба

А вот как встретят девушек педагоги Школы леди, и какое мнение у них сложится о новых ученицах Школы леди – узнаете 8 марта в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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