Від пацанки до панянки-5: Георгина #Джорджик Данканич рассказала о потере брата и дедушки

3 марта 2021 12:50 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: Георгина #Джорджик Данканич рассказала о потере брата и дедушки
Участница реалити «Від пацанки до панянки-5» Георгина #Джорджик Данканич
пресс-служба Нового канала

Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-5» рассказала о трагедии в семье.

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Короткая стрижка и мускулистое тело – в 24-летней участнице реалити «Від пацанки до панянки» из Мукачево сложно разглядеть девушку с первого взгляда. 

С виду жесткий мастер спорта по боевому самбо, а внутри – ранимая и хрупкая. Она потеряла самых близких людей, и эта рана до сих пор в ее душе. 

Моя мама очень много пила. Бабуля обратилась в правоохранительные органы, чтобы мать лишили родительских прав. Так я переехала жить к бабушке и дедушке. Дедуля любил меня больше всех. Но когда мне было около 12 лет, я нашла его мертвым, – вспомнила она. – Зашла на веранду, включила свет, увидела, что он висит. Позвала бабушку. Не могла поверить, что дедушка повесился. После его смерти жила с бабушкой и братом.

Участница реалити «Від пацанки до панянки-5» Георгина #Джорджик Данканич / пресс-служба Нового канала
Но и он покончил с собой. 

Брат тоже повесился, – рассказывает участница реалити. – Думаю из-за того, что его доставали правоохранительные органы. Очень сложно переживала эти события. Пила каждый день. Приходила домой «мертвой». И сейчас пью, потому что душа болит.

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Девушка пришла на проект, чтобы побороть алкогольную Zависимость. Получится ли это у нее, смотрите по понедельникам в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале. 

Участница реалити «Від пацанки до панянки-5» Георгина #Джорджик Данканич / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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