Від пацанки до панянки-5: Георгина #Джорджик Данканич рассказала о потере брата и дедушки
3 марта 2021 12:50
Участница реалити «Від пацанки до панянки-5» Георгина #Джорджик Данканич
пресс-служба Нового канала
Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-5» рассказала о трагедии в семье.
«Від пацанки до панянки» из Мукачево сложно разглядеть девушку с первого взгляда.Но и он покончил с собой.Напомним,
С виду жесткий мастер спорта по боевому самбо, а внутри – ранимая и хрупкая. Она потеряла самых близких людей, и эта рана до сих пор в ее душе.
Моя мама очень много пила. Бабуля обратилась в правоохранительные органы, чтобы мать лишили родительских прав. Так я переехала жить к бабушке и дедушке. Дедуля любил меня больше всех. Но когда мне было около 12 лет, я нашла его мертвым, – вспомнила она. – Зашла на веранду, включила свет, увидела, что он висит. Позвала бабушку. Не могла поверить, что дедушка повесился. После его смерти жила с бабушкой и братом.
Участница реалити «Від пацанки до панянки-5» Георгина #Джорджик Данканич / пресс-служба Нового канала
Брат тоже повесился, – рассказывает участница реалити. – Думаю из-за того, что его доставали правоохранительные органы. Очень сложно переживала эти события. Пила каждый день. Приходила домой «мертвой». И сейчас пью, потому что душа болит.
Участница реалити «Від пацанки до панянки-5» Георгина #Джорджик Данканич / пресс-служба Нового канала