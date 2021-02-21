Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)

21 февраля 2021 21:10 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
пресс-служба

1 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки.

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Смотрите в 1 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5: Такие разные внешне и внутренне «пацанки» имеют нечто общее – зависимости. Кто-то зависит от привычек, кто-то – от прошлого, кто-то – от наркотиков и соцсетей. Но все они хотят одного – стать лучше. Участниц проекта «Від пацанки до панянки» ждет обновленный замок, искусственный интеллект Орыся и тот же красавец-дворецкий. Время крутых перемен и трансформаций начинается прямо сейчас!

1 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 01.03.2021 в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Від пацанки до панянки-5 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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