Від пацанки до панянки-5: на проект пришли звезды Instagram и Tik-Tok
Эксклюзив 19 февраля 2021 13:25
Директор Школы леди Татьяна Мокриди
пресс-служба Нового канала
До старта пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» осталось совсем немного.
«Від пацанки до панянки-5». В этом сезоне девушки пришли не просто измениться, а бороться со своими Zависимостями. Среди которых не только алкоголь и наркотики. Почти каждая из участниц выросла со смартфоном в руках и не представляет своей жизни без него.
В Школе леди запрещено пользоваться мобильными телефонами, – рассказывает директор Татьяна Мокриди. – Представляете, каково было девушкам? Ведь это же одна из самых больших зависимостей поколения Z. И как прожить без соцсетей и мобильного несколько месяцев?
Від пацанки до панянки-5 / пресс-служба
Тем более, что девушки считали себя крутыми блогерами.
Почти все они пришли на проект с уверенностью, что они уже звезды Tik-Tok и Instagram, – признается Татьяна. – А их будущее – легкий заработок на рекламе. Поэтому нам на голову свалилась куча «звезд». Но, по факту, никто из них не работал над идеей, фишкой своего блога. Ведь хороший контент, красивая картинка и подача – огромная работа. Часто приходилось приводить участниц в чувство. Потому что неоправданная «звезда во лбу» ведет к деградации. А они пришли развиваться и меняться. С каждой неделей на проекте у наших участниц всплывало все больше проблем.
Какие проблемы всплывут, и смогут ли их побороть участницы пятого сезона, станет известно с 1 марта в 19:00 на Новом канале.
Напомним,