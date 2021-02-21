Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.02.2021)

21 февраля 2021 11:20 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.02.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.02.2021)
пресс-служба

24 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: У 36-летней Натальи многодетная семья – женщина воспитывает девятерых детей! Уже несколько лет старшие дети хотят сбежать из дому и жить в приюте. Они хотят спастись от жестоких методов воспитания отчима. Тем временем Наталья защищает своего мужа и готова ему родить десятого ребенка. Эксперты в студии выяснят, что происходит за закрытыми дверьми многодетной семьи из Житомирщины.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 24.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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