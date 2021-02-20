Один за всех: избивали и привязывали к батарее – брат и сестра спасаются из приемной семьи

21 февраля в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта «Один за всех» журналисты проведут целое расследование, чтобы найти родных маму и папу 22-летней Александры и ее брата Марка.

В своей приемной семье они пережили жестокие издевательства. Теперь герои ток-шоу хотят найти биологических родителей и спросить лишь один вопрос – почему они их бросили.

Саше было два года, а Марку – один, когда их усыновили. Приемный отец полюбить малышей не смог и два года спустя бросил семью. С того времени приемная мама при каждой возможности мстила детям за потерю любимого человека: оставляла детей одних дома на несколько дней без еды и привязывала к батареи. Чтобы спастись от издевательств, маленький Марк убегал из дома и ночевал у знакомых неделями.

Брат с сестрой выросли, у Александры есть 7-месячный сын Рома. Уже 8 лет они пытаются найти родную мать, чтобы узнать правду. Почему она их бросила и могла ли поступить иначе?

Эта история – пример того, как важно ответственно подходить к тому, чтобы стать родителями. И не важно: вы родите своего ребенка, или усыновите из интерната. Стоит помнить, что с появлением ребенка у вас появляются перед ним и законом обязанности. А у ребенка есть права, которые нельзя нарушать, – прокомментировал историю ведущий Сергей Костыра.

В поисках родителей Александры и Марка журналисты объехали полстраны, проверили десятки адресов и расспросили сотни людей. Кто же их родные мама и папа, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.