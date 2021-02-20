Один за всех: избивали и привязывали к батарее – брат и сестра спасаются из приемной семьи

20 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
Один за всех: избивали и привязывали к батарее – брат и сестра спасаются из приемной семьи
Ведущий Сергей Костыра
пресс-служба

21 февраля в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта «Один за всех» журналисты проведут целое расследование, чтобы найти родных маму и папу 22-летней Александры и ее брата Марка.

Читайте такжеМир наизнанку-12: Дмитрий Комаров покажет место, где по легенде, встретились Адам и Ева
В своей приемной семье они пережили жестокие издевательства. Теперь герои ток-шоу хотят найти биологических родителей и спросить лишь один вопрос – почему они их бросили.

Саше было два года, а Марку – один, когда их усыновили. Приемный отец полюбить малышей не смог и два года спустя бросил семью. С того времени приемная мама при каждой возможности мстила детям за потерю любимого человека: оставляла детей одних дома на несколько дней без еды и привязывала к батареи. Чтобы спастись от издевательств, маленький Марк убегал из дома и ночевал у знакомых неделями.

Брат с сестрой выросли, у Александры есть 7-месячный сын Рома. Уже 8 лет они пытаются найти родную мать, чтобы узнать правду. Почему она их бросила и могла ли поступить иначе?

Эта история – пример того, как важно ответственно подходить к тому, чтобы стать родителями. И не важно: вы родите своего ребенка, или усыновите из интерната. Стоит помнить, что с появлением ребенка у вас появляются перед ним и законом обязанности. А у ребенка есть права, которые нельзя нарушать, – прокомментировал историю ведущий Сергей Костыра.

В поисках родителей Александры и Марка журналисты объехали полстраны, проверили десятки адресов и расспросили сотни людей. Кто же их родные мама и папа, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

Облако тегов

СТБ Один за всех телешоу семейные истории расследование анонс телешоу 2021 Сергей Костыра

Материалы по теме

На Интере – премьера французского сериала "Оливия": последний шанс добиться справедливости
Анонсы на ТВ

На Интере – премьера французского сериала "Оливия": последний шанс добиться справедливости
МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
Телешоу

МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
Александр Божко про фильм «Мама», работу с голливудскими актерами и восстановлении сил
Редакция

Александр Божко про фильм «Мама», работу с голливудскими актерами и восстановлении силЭксклюзив
Пленница: смотреть онлайн 6 серию
Сериалы

Пленница: смотреть онлайн 6 серию

Популярное на сайте

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK