Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров покажет место, где по легенде, встретились Адам и Ева

19 февраля 2021 14:40 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров покажет место, где по легенде, встретились Адам и Ева
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров покажет место, где по легенде, встретились Адам и Ева
пресс-служба

«Мир наизнанку» покажет места, куда, по суфийской легенде, причалил Ноев ковчег, встретились Адам и Ева, а тысячи паломников приходят, чтобы узнать время конца света.

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Уже завтра, 20 февраля, в 18.20 зрителей канала 1+1 ждет продолжение самой мистической экспедиции “Мира наизнанку” по Пакистану. В новом выпуске Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправятся искать истоки сотворения мира по следам древнейших историй человечества и покажут места, описанные в Библии и Коране.

Чтобы разгадать загадку одного из самых необычных мест на планете, украинские путешественники отправятся в самую небезопасную провинцию страны – Белуджистан. Из-за напряженной ситуации в этот регион запрещено приезжать туристам, но именно здесь находятся места, обладающие колоссальным туристическим потенциалом. Команда “Мира наизнанку” получит специальное разрешение на съемки здесь, но только с соблюдением правил безопасности и в сопровождении вооруженной охраны.

Белуджистан – это фантастический регион, не похожий ни на один другой на планете. Сюда могли бы приезжать миллионы туристов, чтобы увидеть эти места, прикоснуться к ним. Но это самая небезопасная провинция Пакистана. И сейчас эти места вы можете увидеть только в нашей программе. Я очень надеюсь, что когда-нибудь они откроются для всех желающих, – комментирует Дмитрий Комаров.

Последователи суфизма, одного из течений ислама, верят, что именно в Белуджистане происходили события, описанные в священных писаниях. По суфийской легенде, здесь встретились Адам и Ева, а Ноев ковчег пристал к одной из местных скал.

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Эти уникальные места могли бы посоперничать с мировыми центрами паломничества и туризма. Украинцы Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев стали одними из первых иностранных журналистов, которые побывали там, и впервые откроют эти места украинским телезрителям.

По преданиям суфиев, с этим регионом связаны не только истории о сотворении мира, но и предсказания конца света. В одной из священных пещер находится камень, который указывает на то, как долго осталось существовать человечеству. Команда «Мира наизнанку» попытается разгадать его тайну и узнать, когда наступит конец света, согласно местным верованиям.

Неразгаданные тайны Пакистана, уникальные места, равных которым нет на всей планете, а также захватывающие приключения команды проекта в закрытом для туристов регионе страны, – смотрите в новой серии самого мистического сезона “Мира наизнанку” в субботу, 20 февраля, в 18.20 на канале “1+1”. 

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