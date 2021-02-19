Стосується кожного: в ток-шоу – о новых смертельных играх для детей и волне самоубийств в Украине

Стосується кожного: в ток-шоу – о новых смертельных играх для детей и волне самоубийств в Украине

В пятницу, 19 февраля, в 18:00 на «Интере» – эксклюзив ток-шоу «Касается каждого»: выпуск о новой волне детских самоубийств в Украине.

Связаны ли они с «группами смерти» в социальных сетях, где охотятся на подростков и подталкивают их к суициду? Участники и эксперты ток-шоу Стосується кожного 2021 будут выяснять, кто манипулирует юношеским сознанием и как уберечь наших детей от смертельного шага?

38-летняя Виктория из Кривого Рога с ужасом вспоминает тот день, когда ее дочь выпрыгнула с 5-го этажа. Девушка выжила, хотя и получила многочисленные травмы. Сначала мама связывала поступок дочери с подростковыми проблемами, пока не узнала, что ее ребенок неоднократно получал призывы к самоубийству в интернет-сообщениях. С начала этого года в Украине прокатилась волна детских самоубийств, очень похожих между собой: в конце января из окна киевской многоэтажки выпал 10-летний школьник, а буквально через неделю похожая трагедия случилась в другом районе Киева: 13-летняя девочка выпрыгнула с 17-го этажа. Эксперты и родители снова заговорили о «группах смерти» в социальных сетях.

Журналистка «Касается каждого» решила больше узнать о смертельных играх и зарегистрировалась на нескольких сайтах. Буквально через час она получила первые задания от администраторов группы. В студии ток-шоу девушка поделится своим опытом и расскажет о результатах эксперимента. Что или кто провоцирует детей на самоубийства?

Среди героев этого выпуска – мама девушки, три года назад пытавшейся свести счеты с жизнью. А также участник «игры», который прошел до конца «смертельный» квест и даже инсценировал собственное самоубийство. Кроме того, в этой программе примут участие представители киберполиции и лучшие психологи страны. Общими усилиями герои и эксперты «Касается каждого» попытаются выяснить цель этих игр, чтобы предостеречь родителей от опасности и понять, как уберечь подростков от выполнения смертельных заданий.

Эта проблема многогранна, потому что чаще всего родители очень плохо знают своих детей, – объясняет эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева. – Основными причинами суицидов являются неразделенная любовь, конфликты в семье или окружении, одиночество, чувство ненужности, страх перед будущим. Дети и подростки еще не осознают в полной мере ценности жизни. Могут выбрать самоубийство как самый простой способ решения сложной жизненной ситуации, особенно если их к этому подталкивают «кураторы». Именно на родителях лежит ответственность – четко определять черту, пересечение которой может стать крайне опасным. Чтобы уберечь своего ребенка от внешних угроз, нужно проявлять внимание к его истинным интересам и потребностям, следить за его окружением и изменением поведения. При этом большой ошибкой родителей является желание стать другом своему ребенку. В этом случае взрослый человек начинает имитировать равного ребенку, теряя свой статус. Такой подход неверен, иерархия должна соблюдаться. Пока ребенок маленький, он обязательно нуждается во внешнем контроле. По мере взросления необходимо приучать детей к самоконтролю, объяснять им правила психологической кибербезопасности. Только такие шаги могут сделать Интернет более безопасным для ребенка.

Также своим мнением о причинах новой смертельной волны поделятся эксперты программы: юрист-криминолог Анна Маляр, экс-руководитель криминальной полиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская, эксперт по борьбе с домашним насилием Алена Кривуляк, народный артист Украины Владимир Горянский и оперная певица Елена Гребенюк.

Не пропустите жизненно важный для всех родителей выпуск «Касается каждого» – «Группы смерти. Новая волна» – сегодня в 18:00 на Интере.