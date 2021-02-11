Стосується кожного: в ток-шоу – истории настоящей любви и предложение руки и сердца

В пятницу, 12 февраля, в 18:00 на «Интере» – специальный выпуск ток-шоу «Касается каждого» ко Дню влюбленных – «Половинки сердца».

В студии программы Стосується кожного 2021 в этот вечер прозвучат невероятные, романтические, очень трогательные истории любви и даже... предложение руки и сердца!

43-летняя Людмила Касперская из Житомирской области познакомилась с Русланом Абросимовым, когда ей было 16 лет, а ему – 19. Молодые влюбились друг в друга и думали о свадьбе, но судьба развела их по разным городам Украины. Тогда каждый из них создал свою семью, но счастливыми они так и не стали. Муж Людмилы оказался ревнивцем, часто поднимал на нее руку. А с Русланом случилась трагедия: мужчина попал в автокатастрофу, после которой стал инвалидом и… обузой для собственной жены. Накануне 14 февраля 2013 года, спустя 17 лет после школьного романа Руслан и Людмила встретились снова и больше не расставались. Пара живет в гражданском браке и мечтает пожениться официально. Какой поворот в их судьбе произойдет во время эфира программы?

Семья Виталия и Надежды Федоровых из Волынской области именно 14 февраля будет праздновать «розовую» свадьбу. У них двое детей и… общая почка. Ради спасения любимой жены Виталий отдал свой орган для пересадки, чтобы Надежда могла радоваться каждому дню и наслаждаться полноценной жизнью. Как живет влюбленная пара после операции?

Также в студию программы придут люди, которым быть вместе не помешали ни запрет родителей, ни тяжелые болезни, ни разлука и огромные расстояния, ни разница в возрасте и злословие окружающих. Все они нашли свое счастье. Так, правозащитник Эдуард Багиров, в прошлом «убежденный холостяк», впервые на всю страну расскажет удивительную историю знакомства с будущей женой Анной, которая моложе его на 22 года.

А многодетная мама Екатерина Тимченко, воспитывающая семерых детей, поделится радостью: она снова беременна, на этот раз двойней. Муж Михаил во всем поддерживает любимую, и вот результат – в конце прошлого года пара отметила «серебряную» свадьбу!

Восхищаться, удивляться и радоваться с участниками этого выпуска будут эксперты ток-шоу: звездные пары – актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, певица Алла Попова и ее муж Александр Зайченко, а также народная артистка Украины Нина Матвиенко. А певец Виталий Козловский появится в студии с подарком ко Дню влюбленных – премьерой песни «Мала, танцюй».

Эта песня посвящается каждой женщине, – говорит Виталий Козловский. – Ее главная идея звучит в строках: «В якому б віці жінка не була, в її душі завжди живе мала – маленька дівчинка, що мріє про кохання, і не важливо – перше чи останнє». Верьте в то, что любые сказочные мечты в любой момент могут стать реальностью. Когда любишь по-настоящему – праздник каждый день, а не только 14 февраля. Важно найти в жизни того единственного, своего человека. Этого я всем и желаю!

Как найти свою настоящую половинку? В этом выпуске «Касается каждого» – рецепты семейного счастья, невероятные истории любви, подарки и даже предложение руки и сердца.

Эта программа еще раз докажет всем нам, что настоящая любовь побеждает болезни, расстояния, разницу в возрасте и людскую молву, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – Поэтому срочно обнимите своих любимых! Это касается каждого!

Не пропустите истории настоящей любви, которая живет не благодаря, а вопреки обстоятельствам, в пятницу, 12 февраля, в 18:00 на «Интере» в праздничном выпуске «Касается каждого» – «Половинки сердца».