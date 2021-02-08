Стосується кожного: в ток-шоу – вся правда о смертельном пожаре в харьковском пансионате

8 февраля 2021 13:56 Юлия Крутиева
Стосується кожного: в ток-шоу – вся правда о смертельном пожаре в харьковском пансионате
Стосується кожного: в ток-шоу – вся правда о смертельном пожаре в харьковском пансионате
пресс-служба

В понедельник, 8 февраля, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Конец золотого времени».

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Новый выпуск ток-шоу Стосується кожного посвящен страшной трагедии, о которой последние две недели говорит вся Украина. 21 января в харьковском частном гериатрическом пансионате возник пожар. Почти тридцать немощных людей оказались в огненной ловушке, ведь на окнах здания были решетки. В огне погибли 15 человек и еще пять были госпитализированы.

Первыми огонь заметили жители соседних домов. Они вызвали пожарных, а сами бросились спасать постояльцев. Эпицентр возгорания – второй этаж, где находились лежачие больные. Добраться туда было труднее всего: едкий дым ограничивал видимость, а деревянное перекрытие могло обвалиться в любой момент.

Во время тушения пожара погибло 15 человек, которые находились на втором этаже, – комментирует ситуацию руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Через несколько дней количество жертв возросло – в больнице умер еще один пострадавший пенсионер. Из-за большого количества жертв этой трагедии предоставили статус общегосударственной.

Родные погибших считают, что их близкие могли бы выжить, если бы руководство пансионата не игнорировало меры пожарной безопасности.

Следствие рассматривает три версии возгорания: замыкание электропроводки, использование обогревательных приборов для помещений. Также мы знаем, что там проводили ремонтные работы по установке газового счетчика. Это и есть предварительные причины возгорания, – отмечает Игорь Лупандин.

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Правоохранители уже задержали четырех человек: владельца здания, арендаторов и администратора заведения. Городские власти сразу же отчиталась: пансионат работал нелегально. В полиции назначили служебное расследование по этому вопросу.

Это не первый случай пожара в доме престарелых в Украине. В 2016 году в пансионате на Киевщине сгорело 17 человек, в 2011-м в Ровенской области – 16 погибших в огне. Кто будет отвечать за все эти трагедии? Почему частные пансионаты проверяют только после случившейся беды?

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В студии «Касается каждого» состоится непростой разговор об ужасной трагедии в харьковском частном гериатрическом пансионате. Какие новые факты и детали отметят эксперты программы: президент Всеукраинской общественной организации людей с инвалидностью Руслан Имерелли, правозащитник Эдуард Багиров, психолог Наталья Ломоносова, адвокат Татьяна Ващенко, руководитель сети пансионатов для престарелых Даниэль Гемусов и актриса Виктория Билан?

В программе мы будем разбираться в том, почему в пожаре снова гибнут люди и что нужно сделать для того, чтобы такие трагедии не повторялись, – говорит ведущий Андрей Данилевич.

Не пропустите выпуск «Касается каждого» – «Конец золотого времени» – в понедельник, 8 февраля, в 18:00 на телеканале «Интер».

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