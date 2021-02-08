Голос країни-11: внучка Виктора Ющенко не прошла слепые прослушивания – комментарий мамы Доменики

8 февраля 2021 13:40 Юлия Крутиева
Голос країни-11: внучка Виктора Ющенко не прошла слепые прослушивания – комментарий мамы Доменики
Голос країни-11: Доминика Ющенко
пресс-служба

7 февраля на телеканале 1+1 в эфир вышел 3 выпуск вокального проекта "Голос країни-11".

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На сцене шоу «Голос країни-11» собрались самые сильные вокалисты со всех уголков Украины и мира. Зрителей ждало знакомство с новыми, сильными участниками и встреча с уже знакомыми артистами, которые пришли на шоу ради перезагрузки своей карьеры.

На «слепые прослушивания» пришла и внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко – Доменика. На сцене девушка спела хит группы KAZKA - "Плакала", но ей не удалось развернуть ни одно из тренерских кресел. Доменика сильно волновалась во время своего выступления и это сказалось на ее пении, отметили судьи.

Прокомментировать участие дочери в проекте решила Виталина Ющенко. Дочь экс-президента Украины и мама Доменики на своей странице в Инстаграм поддержала свою наследницу и пообещала, что дальше - больше, ведь это только первая ступень к успеху девушки.

Виталина Ющенко с дочерью Доменикой / instagram.com/vitalinayushchenko

Ну что же, мечта дочери осуществилась, она попала на отбор шоу «Голос страны» о котором мечтала долгих 7 лет. Растерялась и волнение дало о себе знать, Доменика НЕ ​​развернула судей к себе... Ничего страшного, все приходит с опытом, это только первая ступень к успеху! Первый раз на большой сцене и перед такой важной аудиторию сыграл свою злую шутку. Наша большая семья гордится Доменичкой, впереди у нее еще много взлетов и падений - это жизнь! Уверена, что вся страна услышит, главное настойчивая работа и вера в свои силы. Благодарим всех за неистовую поддержку дочери, мы не разочаровываемся – мы идем дальше, это первый профессиональный выход, поэтому все только начинается! Продолжение следует...

Напомним,

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