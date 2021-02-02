Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

2 февраля 2021 21:15 Юлия Крутиева
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
пресс-служба

В воскресенье, 7 февраля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.

Читайте такжеМАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK, певец Олег Винник и уже сольная артистка DOROFEEVA. Новый сезон «Голосу країни» открывает новую страницу своей истории. В центре внимания проекта, на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка.

3 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 07.02.2021 в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Голос країни Тина Кароль Надя Дорофеева видео Олег Винник телешоу Монатик телешоу онлайн телешоу 2021 Голос країни-11

Материалы по теме

100 тысяч минут вместе: смотреть онлайн 4 серию
Сериалы

100 тысяч минут вместе: смотреть онлайн 4 серию
МАСКА: Мольфар заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде
Новости

МАСКА: Мольфар заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде
Говорит Украина: Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 02.02.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 02.02.2021)
Женский доктор 5 сезон: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 02.02.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 02.02.2021)

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK