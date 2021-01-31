МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

31 января 2021 20:21 Юлия Крутиева
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
пресс-служба

6 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 3 выпуск оригинального шоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer.

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Более полугода огромная команда шоу «МАСКА» трудилась над украинской адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer. Дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 костюма-маски, среди которых 16 постоянных образов участников и 6 гостевых, которые лишь единожды выступят на сцене шоу.

Ведущий проекта Владимир Остапчук удивит зрителей не менее самих звезд, которые будут скрываться под масками. Шоумен примерит 12 неповторимых образов из мирового кинематографа, будет ездить по сцене на роликах и огромном мотоцикле, а также летать над ней.

Вместе с телезрителями угадывают, какие знаменитости могут прятаться под масками, звездные детективы проекта – украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, известный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко и мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO.

3 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА смотрите 06.02.2021 в 21:00 на канале Украина и уже в 21:45 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски гипер-шоу МАСКА смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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