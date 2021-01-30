МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Крапанки

30 января на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Крапанки.

30 января на канале Украина в эфир вышел 2 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА . На сцене выступила вторая восьмерка участников: веселый Буряк, игривая Крапанка, мужественный Носорог, магический Мольфар, эффектная Бабка, невероятно милый Циклоп, роскошная Пава и величественный Лев.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Крапанка и Мольфар. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу во 2 выпуске и раскроет свою личность Крапанка.

2 выпуск гипершоу МАСКА / пресс-служба канала Украина

Как только приветливая героиня вышла на сцену, звездные детективы принялись гадать, кто же мог замаскироваться в этом образе. Версий прозвучало немало: Оля Полякова предположила, что это может быть Катя Осадчая, потому что она, как и телеведущая, любит шляпки, NK | Настя Каменских подумала, что это ее крестная Алла Кудлай,предложил версию, что там скрывается певица Alyona Alyona, а Олег Винник был убежден, что это телеведущая Надежда Матвеева. А еще в эфире канала «Украина» прозвучали имена мамы Верки Сердючки – Инны Белоконь и актрисы Ирмы Витовской. Но ближе всего к разгадке оказался Андрей Данилко.

Костюм – бомба! Мне так нравится, очень мило. Понятно, что Сердючка – еще та певица великая. Но я могу на 100 процентов сказать, что это не певица. Это или ведущая, или режиссер», – заявил Андрей Данилко.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Крапанки скрывалась – Оксана Байрак.