МАСКА: кто покинул шоу во 2 выпуске от 30.01.2021

МАСКА: кто покинул шоу во 2 выпуске от 23.01.2021

30 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, начали свое соревнование за победу и звание сильнейшего певца в маске!

Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

МАСКА: кто покинул шоу во 2 выпуске от 30.01.2021 / пресс-служба

Во 2 выпуске на сцене шоу выступили 8 участников: веселый Буряк, игривая Крапанка, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, роскошная Пава и величественный Лев. После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Во 2 выпуске в номинацию попали Крапанка и Мольфар. К сожалению, шоу покинула Крапанка.

Зажигательная и приветливая Крапанка, которая своим талантом может «накормить» миллионы людей. Эта знаменитость искусно вжилась в свой новый образ, поэтому никому из звездных детективов не удалось отгадать эту звезду!

Кто скрывался за образом Крапанки читайте по ссылке.