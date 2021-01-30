МАСКА: кто покинул шоу во 2 выпуске от 30.01.2021
30 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск грандиозного шоу МАСКА.
Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.
В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.
Во 2 выпуске в номинацию попали Крапанка и Мольфар. К сожалению, шоу покинула Крапанка.
Зажигательная и приветливая Крапанка, которая своим талантом может «накормить» миллионы людей. Эта знаменитость искусно вжилась в свой новый образ, поэтому никому из звездных детективов не удалось отгадать эту звезду!
Кто скрывался за образом Крапанки читайте по ссылке.