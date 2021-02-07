На телеканале ТЕТ покажут невероятные истории от культовых режиссеров и оскароносных актеров

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей неделе с 8 по 12 февраля 2021 года.

С 8 по 12 февраля по будням в 12:15 на ТЕТ смотри кино про магию и фантастические приключения.

Понедельник-вторник в 12:15 – «Моя ужасная няня» 1-2

Фильмы, в которых играют Эмма Томпсон, Мэгги Смит (да, та самая Миневра Макгонагалл), Рэйф Файнс (неужели Тот, чье имя нельзя произносить?), Юэн МакГрегор, Колин Ферт и еще много крутых актеров, точно будут интересными и захватывающими. А это мы еще даже сюжет не рассказали...

В понедельник, в первой части, многодетный отец Седрик Браун, который после смерти жены остался один на один с семью детьми, решает нанять няню, чтобы она помогла с воспитанием детей. После того, как стараниями детей из дома убегает семнадцатая няня, они не сомневаются, что и восемнадцатую ждет та же участь. Но Матильда МакФи обладает волшебными способностями и способна сама задать озорникам жару.

Во вторник приключения Матильды МакФи продолжаются – теперь ей придется помочь Изабель Грин, которая разрывается между работой на семейной ферме и воспитанием трех озорных детей. Когда к ней на ферму приехали два племянника из Лондона и устроили настоящую войну с ее собственными детьми, Изабель поняла, что скоро потеряет рассудок.

И вот, в одну дождливую ночь на пороге дома Изабель появляется няня МакФи...

Среда-пятница в 12:15 – «Артур и минипуты» – все части

Благодаря всемирно известному режиссеру Люку Бессону на твоем экране развернется фантастическая история десятилетнего мальчика Артура, который верил в невозможное.

В первой части, в среду, Артур встречает волшебных крошек – минипутов. Они сразу решают сделать его своим героем, потому что им срочно нужна помощь в уничтожении заклятого врага – Мальтазавра. Ради очаровательной принцессы Селении Артур согласится на эту авантюру, которая затянет его дальше в сложный мир минипутов.

Во второй части, в четверг, Артур наконец может вернуться обратно в мир минипутов, где его все уже заждались. Но отец Артура именно в этот день объявляет, что их каникулы у бабушки заканчиваются. Они уже собираются уезжать, как вдруг паук кладёт в ладонь Артура рисунок со словом S.O.S. Сомнений нет – Селении угрожает опасность! Артур сразу летит к ней на выручку только для того, чтобы узнать, что минипуты вовсе не просили его о помощи! Но кто же мог приготовить такую изобретательную ловушку нашему юному герою?

И в пятницу на ТЕТ финальная часть истории – «Артур и война двух миров». Урдалак, главный злодей предыдущей части, начинает воплощать план по захвату двух миров: людей и минипутов. Как Артур, оставшийся крохотным в мире минипутов, сможет победить жестокого злодея? Чтобы сохранить любовь прекрасной принцессы Селении, Артур готов вступить в бой против Урдалака как в мире минипутов, так и в мире людей...