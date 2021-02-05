Стосується кожного: в ток-шоу – шокирующие признания отца в насилии над 6-летней дочерью

В пятницу, 5 февраля, в 18:00 на «Интере» смотрите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Признание в извращении».

Недавно всю страну всколыхнула шокирующая новость об изнасиловании 5-летней девочки в инфекционном отделении полтавской больницы. И вот новая трагедия в Одесской области. В новом выпуске социального ток-шоу «Касается каждого» под названием «Признание в извращении» речь пойдет о сексуальном насилии многодетного отца над малолетним ребенком.

Андрей и Ольга из Одесской области поженились 7 лет назад. Молодожены мечтали создать большую и крепкую семью. И на первый взгляд у них все было хорошо. Сейчас у пары трое детей и Ольга ждет четвертого ребенка. Андрей сам родился в многодетной семье. Его мама Светлана – мать-героиня и учитель – вырастила восьмерых детей. Именно она разоблачила двойную жизнь своего сына и прервала образцовое счастье, когда услышала от 6-летней внучки ужасные подробности ее отношений с родным отцом. Светлана тут же обратилась в органы опеки – и полтора месяца назад из семьи Андрея и Ольги забрали всех детей. Сейчас двое младших находятся под опекой государства, а старшая, 6-летняя девочка живет с бабушкой.

Когда приехала полиция, Андрей даже не отрицал слова дочери и признался в растлении девочки. А прямо во время съемок ток-шоу мужчина сделал еще одно шокирующее признание: он в деталях рассказал о своей страсти не только к старшей, но и к младшей, 2-летней дочке.

Жена Андрея, 25-летняя Ольга, сейчас находится на последних сроках беременности, со дня на день она должна родить четвертого ребенка. Но она тоже приехала в студию «Касается каждого», потому что не верит, что муж мог причинить вред дочкам. Ольга хочет, чтобы все, что происходит сейчас в их семье, оказалось страшным сном. И все ее дети вернулись домой. Возможно ли это?

Многодетный отец, который сознался в сексуальном преступлении по отношению к своей 6-летней дочери, утверждает, что понимает все последствия произошедшего. И готов ответить за содеянное, поэтому и приехал на программу.

Я решил обратиться в ток-шоу «Касается каждого», чтобы мне помогли разобраться в данной ситуации и вернуть детей, – говорит Андрей.

Почему он решился на добровольное признание в преступлении и что еще готов рассказать в студии «Касается каждого»? Что это – неконтролируемые последствия психического расстройства или попытка оправдать собственные извращения?

Разобраться в причинах трагедии помогут психиатр Спартак Суббота, психолог Влада Березянская, а также эксперты ток-шоу: генеральный директор Киевского областного психиатрическо-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат, юрист-криминолог Анна Маляр, адвокат Богдан Кушнир, заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига и начальник отдела судебно-психиатрических экспертиз ГУ «Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МОЗ Украины» Елена Козерацкая.

Тема необычайно сложная, хрупкая и в значительной мере табуированная, – признает Геннадий Зильберблат. – В какой-то мере это оборотная сторона сексуальной революции, которая произошла в конце прошлого столетия. А вообще вопрос педофилии известен давно. И говорить о том, болен ли психически человек, совершающий подобные действия, можно только после экспертизы. Причины подобного поведения чаще всего скрываются в сексуальных проблемах воспитания, которые были заложены в детстве: пример родителей, соседей, знакомых. И которые впоследствии привели к трагедии в собственной семье.

Можно ли оправдать преступление психическим заболеванием? Можно ли избежать наказания за искалеченную судьбу собственного ребенка? Может ли слепая любовь к мужу победить материнские чувства к детям и заботу об их безопасности? И что могут предпринять близкие, чтобы избежать подобных ситуаций?

Шокирующие подробности и откровенные признания – в новом выпуске ток-шоу «Касается каждого» – сегодня, 5 февраля, в 18:00 на «Интере».