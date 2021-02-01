Стосується кожного: в ток-шоу – об изнасиловании 5-летней девочки в полтавской больнице

1 февраля 2021 12:20 Юлия Крутиева
Стосується кожного: в ток-шоу – об изнасиловании 5-летней девочки в полтавской больнице
Стосується кожного: в ток-шоу – об изнасиловании 5-летней девочки в полтавской больнице
пресс-служба

В понедельник, 1 февраля, в 18:00 на «Интере» смотрите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Надругательство в инфекционном отделении».

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В новом выпуске Стосується кожного пойдет речь о шокирующей новости: в полтавской больнице 13-летний подросток изнасиловал 5-летнюю девочку. Оба ребенка – воспитанники Центра социально-психологической реабилитации.

В том, что произошло, руководство реабилитационного центра обвиняет медиков, ведь насилие произошло в инфекционном отделении, где четверых детей разного возраста и пола разместили в одной палате.

В больнице – свое мнение на этот счет. Администрация медучреждения говорит, что их никто не предупредил о склонности мальчика к насилию и его психических расстройствах. К тому же детей должен был сопровождать представитель реабилитационного центра. А этого сделано не было.

Дети до достижения возраста 16 лет (одного пола – ред.) в этом реабилитационном центре также находились вместе, – отмечает Александр Котовой, медицинский директор полтавской городской больницы. – После проведения служебного расследования никаких нарушений со стороны больницы и медперсонала выявлено не было.

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Как выяснилось, это уже не первый инцидент, который произошел с воспитанниками реабилитационного центра на Полтавщине. В прошлом году 15-летний подросток жестоко избил 7-летнего мальчика. С множественными гематомами и следами удушения ребенка госпитализировали – 3 дня он находился в реанимации, врачам чудом удалось спасти ему жизнь.

Чтобы рассказать правду о том, что происходит в реабилитационном центре, в студию «Касается каждого» придет мать еще одного воспитанника – Ольга Кицюк. Женщина утверждает, что ее сын Назар постоянно страдает от насилия в стенах этого государственного учреждения:

У моего ребенка есть синяки, побои, царапины, над ним издеваются, обижают воспитатели и дети-подростки. Помогите закрыть этот центр, остановите издевательство над детьми.

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Равнодушие врачей или халатность воспитателей? Почему дети, которым государство гарантирует социальную реабилитацию и психологическую помощь, оставшись без присмотра взрослых, становятся жертвами насилия? Кто ответит за надругательство над 5-летним ребенком? И какая судьба теперь ждет реабилитационное учреждение и его воспитанников?

Разобраться в этой истории помогут эксперты «Касается каждого»: адвокат Сергей Войченко, юрист-криминолог Анна Маляр, психолог Витана Овчаренко, исполнительный директор общественного союза «Украинская сеть за права ребенка» Светлана Клочко, актриса Дарья Волга.

Не пропустите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Надругательство в инфекционном отделении» – сегодня в 18:00 в эфире телеканала «Интер».

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