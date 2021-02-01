Стосується кожного: в ток-шоу – об изнасиловании 5-летней девочки в полтавской больнице
В понедельник, 1 февраля, в 18:00 на «Интере» смотрите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Надругательство в инфекционном отделении».
В том, что произошло, руководство реабилитационного центра обвиняет медиков, ведь насилие произошло в инфекционном отделении, где четверых детей разного возраста и пола разместили в одной палате.
В больнице – свое мнение на этот счет. Администрация медучреждения говорит, что их никто не предупредил о склонности мальчика к насилию и его психических расстройствах. К тому же детей должен был сопровождать представитель реабилитационного центра. А этого сделано не было.
Дети до достижения возраста 16 лет (одного пола – ред.) в этом реабилитационном центре также находились вместе, – отмечает Александр Котовой, медицинский директор полтавской городской больницы. – После проведения служебного расследования никаких нарушений со стороны больницы и медперсонала выявлено не было.
Чтобы рассказать правду о том, что происходит в реабилитационном центре, в студию «Касается каждого» придет мать еще одного воспитанника – Ольга Кицюк. Женщина утверждает, что ее сын Назар постоянно страдает от насилия в стенах этого государственного учреждения:
У моего ребенка есть синяки, побои, царапины, над ним издеваются, обижают воспитатели и дети-подростки. Помогите закрыть этот центр, остановите издевательство над детьми.
Разобраться в этой истории помогут эксперты «Касается каждого»: адвокат Сергей Войченко, юрист-криминолог Анна Маляр, психолог Витана Овчаренко, исполнительный директор общественного союза «Украинская сеть за права ребенка» Светлана Клочко, актриса Дарья Волга.
Не пропустите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Надругательство в инфекционном отделении» – сегодня в 18:00 в эфире телеканала «Интер».