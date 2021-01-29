Стосується кожного: в ток-шоу – история похищения ребенка на Черниговщине

В пятницу, 29 января, в 18:00 на «Интере» в социальном ток-шоу «Касается каждого» – выпуск «Спор о заботе. Похищение ребенка».

Выпуск «Спор о заботе», который вышел в эфир ток-шоу «Касается каждого» осенью прошлого года, активно обсуждался миллионами зрителей. Люди предлагали помощь и были возмущены отношениями в семье. Сестры Светлана Андрущенко и Тамара Маркович постоянно ссорились, не уделяли должного внимания детям. И это при том, что Юре, 14-летнему сыну Тамары, срочно нужна была операция на ноге. Прямо в студии известный врач-нейрохирург пообещал заняться запущенным здоровьем мальчика. Был разработан план лечения, пройдены необходимые консультации с лучшими украинскими докторами. Но внезапно мать Юры перестала выходить на связь…

Тамара / пресс-служба

А в январе 2021 года социальные сети всколыхнула еще одна новость об этой семье: исчезла двоюродная сестра Юры, 6-летняя Алина. Поиски ребенка продолжались двое суток и в конце концов Алину вернули матери. В ходе расследования выяснилось, что девочку похитила родная тетя, Тамара Маркович. Что на самом деле произошло между сестрами в этот раз? И кому выгодно разжигать вражду в семье, в которой дети требуют особого внимания не только родителей, но и врачей?

34-летняя Светлана Андрущенко приедет в студию «Касается каждого», чтобы рассказать о том, что ей довелось пережить за последние дни. А 38-летняя Тамара Маркович готова объяснить свой поступок. Женщина утверждает, что никакого похищения не было – Алину по ее же просьбе родственники взяли с собой на прогулку.

Светлана Андрущенко / пресс-служба

В студии программы состоится непростой разговор между Светланой и Тамарой. Каковы скрытые мотивы похищения ребенка? Кто заинтересован в том, чтобы Тамару не восстановили в родительских правах, расскажет Наталья Рацин, начальник службы по правам детей Нежинского городского совета. Насколько серьезную психологическую травму получила Алина и какими могут быть последствия, объяснит психолог Ани Амбарцумян. Разобраться в ситуации помогут эксперты «Касается каждого»: нейрохирург Антон Шкиряк, юрист Ольга Додух, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская и народный артист Украины Владимир Горянский.

пресс-служба

Главный вопрос, на который предстоит найти ответ: что это было – реальное похищение ребенка или коварство сестры, которая воспользовалась ситуацией? Что делать, когда спор из-за ребенка переходит рамки закона? А также – как нужно действовать родителям, которые потеряли связь с ребенком?

Не пропустите – 29 января в 18:00 на телеканале «Интер» выпуск программы «Касается каждого» – «Спор о заботе. Похищение ребенка».