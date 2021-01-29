Стосується кожного: в ток-шоу – история похищения ребенка на Черниговщине
В пятницу, 29 января, в 18:00 на «Интере» в социальном ток-шоу «Касается каждого» – выпуск «Спор о заботе. Похищение ребенка».
А в январе 2021 года социальные сети всколыхнула еще одна новость об этой семье: исчезла двоюродная сестра Юры, 6-летняя Алина. Поиски ребенка продолжались двое суток и в конце концов Алину вернули матери. В ходе расследования выяснилось, что девочку похитила родная тетя, Тамара Маркович. Что на самом деле произошло между сестрами в этот раз? И кому выгодно разжигать вражду в семье, в которой дети требуют особого внимания не только родителей, но и врачей?
34-летняя Светлана Андрущенко приедет в студию «Касается каждого», чтобы рассказать о том, что ей довелось пережить за последние дни. А 38-летняя Тамара Маркович готова объяснить свой поступок. Женщина утверждает, что никакого похищения не было – Алину по ее же просьбе родственники взяли с собой на прогулку.
Главный вопрос, на который предстоит найти ответ: что это было – реальное похищение ребенка или коварство сестры, которая воспользовалась ситуацией? Что делать, когда спор из-за ребенка переходит рамки закона? А также – как нужно действовать родителям, которые потеряли связь с ребенком?
Не пропустите – 29 января в 18:00 на телеканале «Интер» выпуск программы «Касается каждого» – «Спор о заботе. Похищение ребенка».