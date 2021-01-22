Стосується кожного: в ток-шоу – история особенного художника, который рисует губами

22 января 2021 11:36 Юлия Крутиева
Стосується кожного: в ток-шоу – история особенного художника, который рисует губами
Стосується кожного: в ток-шоу – история особенного художника, который рисует губами
пресс-служба

В пятницу, 22 января, в 18:00 в эфире «Интера» – эксклюзив ток-шоу «Касается каждого». Выпуск «Картина на миллионы» – об особенном художнике, который не согнулся под ударами судьбы.

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В студию «Касается каждого» придет мужчина с крепким характером, необычной судьбой и невероятными способностями. 31-летний Федор Романов из Черниговской области свои картины пишет маслом, в основном это натюрморты и пейзажи. Художник с рождения болеет артрогрипозом: у него атрофированы руки и ноги, поэтому кисть он держит зубами. И это лишь одно из многих испытаний, которые выпали на долю Федора: родители оставили его в роддоме, а в 14 лет парню поставили диагноз «лейкоз». Но он не сдался: успешно прошел лечение, получил образование по специальности «дизайнер» и создал семью. Ради дочери Киры Федор с женой в 2014 году переехали из Луганска в Черниговскую область. Благотворители приобрели им в селе жилье, а соседи помогли с ремонтом. Несмотря на все трудности, Федор никогда не жалуется на жизнь: по селу передвигается в инвалидной коляске, а обеспечивает семью – рисуя полотна.

Герой выпуска ток-шоу «Касается каждого» – настоящий пример невероятной силы духа. Тяжелые испытания не заставили мужчину утратить любовь к жизни. Ради своей 9-летней дочери Киры Федор Романов решил установить национальный рекорд Украины – прямо во время программы нарисовать картину без помощи рук за минимальное время.

Чтобы официально зафиксировать новый рекорд, в студию «Касается каждого» приедет руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Федор рискнул заявить минимальное время – 40-50 минут для рисования картины кисточкой, зафиксированной в зубах, – комментирует она. – Художники, рисующие только губами, есть в Черкассах, в Житомире и в Херсоне. Это не уникальный факт. А вот продолжительность времени создания картины заинтересовала Национальный реестр Украины. Такой рекорд будет поставлен впервые. И мы начнем его отсчет от первого касания кисточкой полотна.

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Поддержать героя программы придут друзья и близкие Федора Романова, а также эксперты ток-шоу: художница, ректор Арт-академии современного искусства им. Сальвадора Дали, доктор педагогических наук, профессор Оксана Фурса; психолог Галина Дудар; актер Арам Арзуманян и телеведущая Светлана Вольнова.

Удастся ли особенному художнику нарисовать картину губами в студии ток-шоу прямо на глазах у миллионов зрителей и установить рекорд? Не пропустите выпуск «Касается каждого» – «Картина на миллионы» – сегодня, 22 января, в 18:00 на «Интере».

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