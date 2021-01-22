Стосується кожного: в ток-шоу – история особенного художника, который рисует губами
В пятницу, 22 января, в 18:00 в эфире «Интера» – эксклюзив ток-шоу «Касается каждого». Выпуск «Картина на миллионы» – об особенном художнике, который не согнулся под ударами судьбы.
Герой выпуска ток-шоу «Касается каждого» – настоящий пример невероятной силы духа. Тяжелые испытания не заставили мужчину утратить любовь к жизни. Ради своей 9-летней дочери Киры Федор Романов решил установить национальный рекорд Украины – прямо во время программы нарисовать картину без помощи рук за минимальное время.
Чтобы официально зафиксировать новый рекорд, в студию «Касается каждого» приедет руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Федор рискнул заявить минимальное время – 40-50 минут для рисования картины кисточкой, зафиксированной в зубах, – комментирует она. – Художники, рисующие только губами, есть в Черкассах, в Житомире и в Херсоне. Это не уникальный факт. А вот продолжительность времени создания картины заинтересовала Национальный реестр Украины. Такой рекорд будет поставлен впервые. И мы начнем его отсчет от первого касания кисточкой полотна.
Удастся ли особенному художнику нарисовать картину губами в студии ток-шоу прямо на глазах у миллионов зрителей и установить рекорд? Не пропустите выпуск «Касается каждого» – «Картина на миллионы» – сегодня, 22 января, в 18:00 на «Интере».