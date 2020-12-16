Стосується кожного: в ток-шоу - история семьи, которая из-за кредита оказалась на грани выживания

В среду, 16 декабря, в 18:00 в социальном ток-шоу «Касается каждого» на «Интере», в выпуске под названием «Кредитное выживание».

В программе Касается каждого – история о том, к чему могут привести банковские долги и как законно противостоять коллекторам.

Осенним утром квартиру 37-летней многодетной мамы Анны Курьянович из Харькова пытались взять штурмом. Незнакомые люди зашли в дом и требовали, чтобы она собрала вещи и вместе с пятью детьми покинула помещение. Муж Анны, 43-летний Андрей Курьянович, попытался выяснить ситуацию с незнакомцами, но оказался за дверью собственного дома. Причиной штурма квартиры стал кредит, который Андрей взял в банке 13 лет назад – на развитие собственного бизнеса. Дело не пошло, а денег на уплату процентов не хватало. Тогда банк перепродал проблемный кредит коллекторам. И многодетная семья оказалась на грани выживания. Что является истинной причиной ситуации с выселением – попытка неудачливого бизнесмена избежать уплаты долга или дерзкая провокация коллекторов и нарушение прав несовершеннолетних детей?

Анне Курьянович пришлось выехать из собственной квартиры с пятью детьми после того, как там буквально поселились посторонние мужчины. Женщина обратилась за помощью в программу «Касается каждого», чтобы выяснить, насколько законна такая агрессивная атака коллекторов. А также – за советом: можно ли договориться с банком о выплате кредита? Как многодетная мать в этой ситуации может защитить право своих несовершеннолетних детей на жилье? Почему бездействует полиция? Кто ответит за психологический стресс? И ради чего отец пятерых детей рисковал финансовой стабильностью своей большой семьи?

Сам должник, 43-летний Андрей Курьянович, признает, что не платил долги по кредиту, но не считает это поводом для штурма и изъятия квартиры, а затем еще и прессинга, который оказывают на его жену и детей. Мужчина утверждает, что когда у него дела стали налаживаться и появились деньги, возможности выплатить кредит ему не предоставили.

В студию «Касается каждого» приехала и другая жертва коллекторов – Александра Мыслицкая, чтобы рассказать о своем опыте. Она также была вынуждена доказывать право на обладание собственной квартирой. Как ей удалось защитить себя и свое жилье?

Помогут разобраться в этой истории эксперты программы: адвокат Татьяна Ващенко, психолог Марина Фоменко, глава Объединения отцов-одиночек Александр Мазур, заслуженный артист Украины Петр Черный. Своими рекомендациями поделится адвокат Роман Коротя, который уже не раз доказывал противозаконность действий коллекторских компаний. «Все, что мы видели, – давление и беззаконие, состав преступления налицо: незаконное проникновение в жилье, незаконное выселение и даже захват заложников – матери с детьми».

Почему правоохранительная система позволяет поступать с должниками таким образом? Как вернуть право собственности на жилье? Кому выплачивать долг? И можно ли оценить моральный ущерб от психологической травмы?

Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Кредитное выживание» – сегодня, 16 декабря, в 18:00 на телеканале «Интер».

Напомним,