Стосується кожного: после съемок программы суд вынес приговор опасному маньяку

В конце ноября на телеканале «Интер» вышел выпуск социального ток-шоу Касается каждого – «Мания преследования», который не только вызвал повышенный общественный резонанс, но и помог разоблачить опасного преступника.

«Первомайского маньяка», на протяжении нескольких лет грабившего людей и нападавшего на женщин в Николаевской области, наконец задержали и осудили. Это стало возможным благодаря тщательному расследованию команды проекта «Касается каждого» , которая не только раскрыла личность преступника, но и передала его в руки правосудия прямо в студии ток-шоу.

Речь идет о 38-летнем рецидивисте Руслане Хотынюке. Его преступления долгое время оставались безнаказанными и нагоняли страх на весь город. Неизвестно, сколько еще появилось бы новых жертв, если бы этой историей не заинтересовались журналисты «Интера». В ходе расследования, проведенного командой проекта «Касается каждого», выяснилось, что потерпевших от рук насильника несколько. Одна из жертв – 35-летняя Алена Марунчак – согласилась в студии ток-шоу рассказать о том, как она пережила нападение. Также журналистам программы удалось установить личность подозреваемого и пригласить его в студию. Миллионы телезрителей, эксперты и гости программы были шокированы его откровениями.

Руслан Хотынюк в ответ на уличающие его аргументы заявил, что нуждается в помощи психиатров, поскольку ничего не помнит о своих действиях. Но факты оказались настолько явными, что эксперты ток-шоу прямо в студии вызвали наряд полиции. И обвиняемый был задержан после завершения съемок.

Важно понимать, что полиция не всегда хочет разбираться с проблемами людей, – комментирует эксперт программы, адвокат Сергей Старенький. – В этой ситуации очень важно знать о своих правах и понимать, как действовать. Чаще всего полиция реагирует на какие-то заказные политические или экономические дела. Либо на ситуации, которые приобретают большой публичный резонанс. Иногда только благодаря резонансу удается довести раскрытие преступления до логического финала и наказать виновных. В некоторых случаях приходится «заставлять» полицию работать, как произошло с «первомайским маньяком». Полиция не особо хотела кого-то «закрывать», хотя с юридической точки зрения все признаки преступления и необходимости немедленной изоляции этого преступника были. Но публичный резонанс ускорил активные действия. После таких программ люди составляют свое мнение о полиции. Они понимают, что она либо бездействует, либо действует преступно вместе с правонарушителями. Стоит напомнить, что основная цель существования полиции – это даже не раскрытие преступления и не обеспечение правопорядка, а доверие населения. Это предусмотрено законом. И если такого доверия у населения не будет, то полиции грош цена. Поэтому она будет реагировать на такие программы. Кроме того, такие программы являются источником доказательств: показания свидетелей, показания преступников, фото и видеоматериалы можно приобщить к уголовному делу и использовать при доказательстве вины преступника. Это очень важно. Спасибо журналистам «Касается каждого» за отличную работу!

Как показали дальнейшие события, это был оправданный и правильный шаг: после выхода в эфир программы «Касается каждого» уже 1 декабря Первомайский горрайонный суд Николаевской области вынес Хотынюку обвинительный приговор – 5 лет лишения свободы за насилие, совершенное в 2019 году. Этот срок может увеличиться, так как прокуратура продолжает расследование по другим фактам его преступлений.

Случай, когда журналисты ток-шоу «Касается каждого» помогли добиться справедливости и защиты своих прав – не единичный. За 7 лет участниками программы стали тысячи украинцев, и многим из них программа не только помогла решить неотложные проблемы, но и спасла жизнь.

Чаще всего к нам обращаются люди, для которых проект в прямом смысле слова – последняя надежда получить реальную помощь. Если у вас есть проблема, с которой невозможно справиться, – мы открыты. Ведь телевидение – тот инструмент, который может помочь в решении сложных вопросов, – говорит Наталья Деревянко, руководитель социального ток-шоу «Касается каждого» на канале «Интер».